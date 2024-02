Een paar dagen voordat de RB20 door het Formule 1-team van Red Bull Racing officieel werd gepresenteerd, verrichtte de renstal een shakedown op het circuit van Silverstone. De beelden lekten al uit, maar nu zijn ook de eerste reacties van de coureurs Max Verstappen en Sergio Perez bekend. Beide heren zijn optimistisch over de nieuwe auto.

Na de eerste run met de 2024-bolide kon Max Verstappen niet anders dan tevreden zijn. "Ik ben net uit de auto gesprongen na mijn eerste run in de RB20. Het is jammer dat het wat regenachtig was, maar het eerste gevoel is goed", vertelde de regerend wereldkampioen. "Ik voelde me comfortabel en dat is het belangrijkste. Er zijn heel wat dingen gecontroleerd. Nu kijk ik er vooral naar uit om er in Bahrein weer mee te rijden en de auto nog beter te leren kennen."

Ook teamgenoot Sergio Perez mocht zijn eerste meters in het nieuwe strijdwapen maken en hij heeft ook een goed gevoel overgehouden over de kennismaking. "Het voelt heel goed om weer terug te zijn", lachte de Mexicaan. "Het is wel een beetje koud hier in Silverstone, maar behalve dat was alles goed. Er komen mooie tijden aan, alles voelde heel goed."

Verstappen en Perez hoeven niet lang te wachten voordat zij weer in de RB20 mogen rijden. Woensdag beginnen op het Bahrain International Circuit de testdagen en die eindigen op vrijdag. Een week later wordt op hetzelfde circuit het seizoen echt in gang getrokken met de eerste Grand Prix.