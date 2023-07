Max Verstappen begint Britse GP met toptijd in eerste F1-training, Albon P3

Na het sprintweekend in Oostenrijk krijgen Formule 1-teams dit weekend weer eens een normaal weekendschema voorgeschoteld. De bakermat van de koningsklasse is het decor: Silverstone, de locatie waar in 1950 de eerste Grand Prix meetellend voor het wereldkampioenschap is verreden. 73 jaar na dato hebben de coureurs hele andere dingen aan hun hoofd en krijgen ze in Groot-Brittannië te maken met een nieuwe constructie van bandenleverancier Pirelli. De compounds zijn voorafgaand aan de tiende race van het jaar niet aangepast, maar de constructie wel om de steeds hoger wordende downforceniveau's aan te kunnen. Pirelli had niet verwacht dat teams dit jaar al zoveel neerwaartse druk zouden vinden, waardoor het merk naar eigen zeggen wel moest reageren.

Verstappen begint voortvarend op harde band, De Vries door het grind

Sergio Perez liet donderdag in de persconferentie echter optekenen dat de aanpassing vooral is gedaan 'om enkele teams te helpen' en ook het technisch personeel van Red Bull verwachtte een klein effect op de prestaties. In de openingsfase van de eerste training was daar nog niets van te zien. Max Verstappen zette met 1.30.443 op de harde band een eerste richttijd op de klokken en bleek daarmee bijna een seconde sneller dan het Mercedes-duo, aangevoerd door Silverstone-specialist Lewis Hamilton. Verstappen, die dit weekend net als Sergio Perez kan rekenen op een verse krachtbron in zijn RB19, klaagde op zijn beurt over het gebrek aan grip op de iconische omloop. "Het is net rijden op ijs", liet de regerend wereldkampioen via de boordradio weten.

Dat weerhield hem er echter niet van om op de harde band nog verder te versnellen tot 1.29.863. De omstandigheden mochten dan niet ideaal zijn volgens Verstappen, met die tijd was hij nog immer 0.774 van een seconde sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc op P2. Daar moet ook nog bij vermeld dat het Ferrari-duo, met Carlos Sainz achter Sergio Perez als vierde, op dat moment al de mediums uit de garage had gehaald. Verstappen begon met andere woorden voortvarend en kon op een compound harder rekenen op een grote marge. De verrassing van de openingsfase luisterde naar de naam Yuki Tsunoda. Met bijzonder veel updates op de AlphaTauri - onder meer een nieuwe vloer - wist hij de vijfde tijd op de klok te brengen. Nyck de Vries maakte op zijn beurt als eerste een uitstapje door het grind, al kon hij zijn weg wel zonder noemenswaardige problemen vervolgen.

Verstappen ook soeverein op soft, Albon dé verrassing van VT1

In de tweede helft van de training was het traditiegetrouw wachten op de eerste runs op softs, al is die zachte band op Silverstone slechts relatief aangezien Pirelli de hardste compounds heeft meegenomen. Het circuit van Silverstone is immers één van de zwaarste banen voor de banden van de hele kalender. Logan Sargeant opende het bal op zachte banden, al was het natuurlijk wachten op de topteams. Sainz maakte een einde aan dat wachten en sprong met 1.29.357 meteen naar de eerste plek. Teammaat Leclerc zou op minder dan een tiende aansluiten, waarna het woord vooral aan Red Bull was. Het team uit Milton Keynes koos echter voor een iets ander runplan, waarbij het langer op de harde band bleef rijden om de gewenste data te verzamelen met het oog op zondag.

Het gaf Esteban Ocon de gelegenheid om als een duveltje uit een doosje de toptijd te pakken, al duurde het niet lang voordat Leclerc slechts 0.039 van een seconde sneller rondging dan de Fransman in zijn Alpine. Met nog een klein kwartiertje te gaan, kwam Red Bull dan eindelijk met de zachte banden voor de dag. Perez ging er als eerste voor zitten, maar kwam niet verder dan P3, al moet gezegd dat de verschillen wederom miniem waren met een achterstand van 0.053 seconde. Verstappen mocht daarna aan de bak en liet de verhouding meteen weer zien. De Limburger versnelde tot 1.28.836 en dat was inclusief een momentje na Maggotts and Becketts. Desondanks kon Verstappen rekenen op een marge van meer dan vier tienden op de voltallige concurrentie.

Met een nieuwe poging in de slotfase legde Verstappen de lat nog maar iets hoger met een ronde van 1.28.600 tot gevolg. Perez maakte er met een betere tweede run op softs een Red Bull één-twee van, al moest hij aan het eind van de rit nog altijd bijna een halve seconde toegeven op zijn teamgenoot. Achter de Mexicaan was dé verrassing van de trainingssessie te vinden: Alexander Albon bleek pardoes de beste thuisrijder te zijn door zijn Williams heel knap naar de derde plek te sturen. Hij bleef daarmee Fernando Alonso (P4) en Leclerc voor, die de top vijf completeerde net voor Ocon en Sainz. De Vries beleefde na zijn uitstapje door het grind een prima trainingssessie en klokte uiteindelijk de elfde tijd. Hij stond daarmee nog voor beide Mercedes-coureurs, al moet gezegd dat zij in VT1 niet op softs hebben gereden.

Uitslag: Eerste training Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië