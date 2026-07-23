Max Verstappen: "Eerst zeiden ze dat ik zeurde, nu zien steeds meer mensen wat F1 2026 is"

Na het raceweekend in Spa-Francorchamps en vooral de stevige woorden van Oscar Piastri domineert één onderwerp de mediadag in Boedapest: energiemanagement, met name de zelflerende aspecten van de power unit.

Piastri noemde het “crap” dat coureurs worden verrast door vooruitdenkende algoritmen, die zich aanpassen aan wat ze gaandeweg leren. Het betekent dat zeer kleine verschillen qua rijdersinput het energiemanagement later in de ronde kunnen beïnvloeden, maar hetzelfde geldt voor factoren die volledig buiten de macht van een coureur vallen – zoals een veranderde windrichting of gripniveaus.

Verstappen wil het reglement niet iedere week bekritiseren en zei in België zelfs dat bepaalde mensen buiten de persconferentiezaal hem dan wel kunnen schieten. Het klinkt alsof er pogingen zijn ondernomen om Verstappen de mond te snoeren, maar hij verduidelijkt in Hongarije: “Nee, daar maakte ik een grapje over.”

Wel is Verstappen van mening dat zijn klachten in eerste instantie niet door iedereen serieus werden genomen, maar dat inmiddels steeds meer mensen inzien wat er allemaal mis is met de 2026-regels.

“Ik spreek me al heel lang uit over deze reglementen. In het begin zeiden de meeste mensen: ‘Ach, hij zit weer te klagen, hij moet gewoon zijn mond houden.’ Maar ik moet zeggen dat de afgelopen races steeds meer mensen hetzelfde beginnen te zien als wat ik al heel lang zag aankomen. En nee, het gaat er niet om dat ik niet meer win, het gaat er gewoon om dat ik om het product geef.”

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Hoe dat product wordt ervaren, hangt volgens Verstappen ook van het type fans af. Casual fans kunnen het racen in zijn optiek vermakelijk vinden, maar zij die de achtergrond kennen niet. “Natuurlijk wordt het misschien niet altijd gewaardeerd door F1 als mensen mij er steeds naar blijven vragen, maar ik zeg gewoon wat ik ervan vind, ook omdat je bepaalde dingen ziet aankomen. Soms zeggen mensen: ‘Ja, maar dit was een geweldige race.’ Dan zeg ik: ‘Ja, maar de manier waarop we racen is niet echt realistisch.’ En dan kom je op bepaalde circuits waar je voor Formule 1-begrippen met heel weinig vermogen rijdt. Dat is een beetje pijnlijk, maar dat zag ik jaren geleden al aankomen.”

Worden de snelste coureurs op de grid gestraft in 2026?

Verstappen is van mening dat de snelste coureurs op de grid worden gestraft en niet langer het verschil kunnen maken. “Nou, het draait eigenlijk allemaal om je input met het gas. Als je in een bocht soms sneller bent, verlies je daarna juist meer op het rechte stuk. Dat is natuurlijk niet zoals het zou moeten zijn. In elke raceklasse geldt dat als je tijd wint in een bocht, dat gewoon pure winst is. Je wordt daarna normaal gesproken niet gestraft op het rechte stuk. Nu moet je echt nadenken: ‘Oh, ik moet een andere versnelling gebruiken, anders remmen of op een andere manier weer op het gas gaan.’”

Volgens Verstappen is dat ook meteen de reden dat meerdere teamgenoten dit jaar dicht bij elkaar zitten en dat de snelste coureurs niet langer hun talent kwijt kunnen. “Het neutraliseert in feite heel veel rondetijd. Daarom zie je volgens mij in het algemeen zoveel close gevechten tussen teams en ook tussen teamgenoten, omdat je soms simpelweg het verschil niet meer kunt maken. Je mág het verschil niet maken, omdat je daar op het volgende rechte stuk direct voor wordt gestraft.”

Op de Hungaroring moet dat aanmerkelijk minder het geval zijn dan op Silverstone en Spa, aangezien het circuit nabij Boedapest ‘energy rich’ is. Desondanks verandert het fundamentele beeld volgens Verstappen niet, wat ook inhalen betreft. De Nederlander won de inhaalactie van de maand-award voor zijn actie op Lewis Hamilton in Oostenrijk.

Toen Verstappen op het podium werd gevraagd hoe die inhaalactie tot stand kwam, grijnsde Verstappen: “Ik drukte op mijn boostknop en had ineens wat meer vermogen dan Lewis.” F1 heeft dat gedeelte op de eigen kanalen er overigens uitgesneden, maar volgens Verstappen vat het wel precies samen hoe inhalen anno 2026 is.

“Het is heel anders. Ik geniet er eerlijk gezegd niet echt van. Soms is het eigenlijk best grappig: je ziet mensen voor je met elkaar vechten, ze gebruiken hun batterij, en door zelf letterlijk niets te doen, ga je er gewoon voorbij. Je haalt ze op het volgende rechte stuk gewoon in door letterlijk niets te doen. Dus ja, zo zou het niet moeten zijn.”

“Bovendien staan die vleugels overal open, waardoor je tijdens het volgen veel minder luchtweerstand hebt. Natuurlijk gebeurt dat om voor de hand liggende redenen, maar ik geef er de voorkeur aan om in iemands slipstream te komen en vervolgens misschien onder het remmen een inhaalactie te plaatsen of iets dergelijks. Nu wordt een inhaalactie soms halverwege het rechte stuk al afgerond, dat voelt een beetje vreemd. Het probleem is natuurlijk dat echte racefans dit begrijpen. Mensen die geen echte racefans zijn, vinden het juist mooi omdat ze meer inhaalacties zien, maar het is niet echt. Het is niet waar racen om draait.”

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