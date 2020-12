Verstappen in gesprek met Evers over zijn (muzikale) opvoeding

Ook de muziek van eigen bodem kan Verstappen goed waarderen. Zo luistert hij regelmatig naar Guus Meeuwis, maar staat ook André Hazes op de playlist. In gesprek met Evers onthult Verstappen dat hij zelf geen instrument speelt omdat hij daar 'geen talent' voor zou hebben, maar dat hij een carrière als drummer wel ziet zitten.

Verstappen blikt in de video eveneens terug op zijn eerste stappen in de kartsport. Gevraagd hoe zijn opvoeding was, zei de Limburger: "Hard. Op racegebied was mijn vader strikt, ik moest er wel serieus mee bezig zijn. Anders dan stopte hij ermee. Ik moest alles er voor over hebben. Als andere kinderen speelden, dan was ik druk bezig. Ik vond het soms ook leuk om een zaterdag te gaan voetballen, maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat hij zo streng voor mij is geweest."