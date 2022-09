Verstappen brengt Zandvoort in extase: "Moest harder knokken dan vorig jaar"

Max Verstappen begon het weekend in de Zandvoortse duinen nog enigszins in mineur door een versnellingsbakprobleem in de eerste vrije training, maar heeft zaterdag en zondag orde op zaken gesteld. Zijn lange run in de derde vrije training zag er goed uit en tijdens de kwalificatie veroverde Verstappen voor het tweede jaar op rij pole-position. Vorig jaar wist Verstappen die om te zetten in kopstart en hetzelfde deed hij dit jaar. De Nederlander kwam ongeveer gelijk van zijn plek als Charles Leclerc, maar sneed meteen naar de binnenkant om de Monegask op te vangen.

In de eerste stint was het voornaamste doel om Leclerc buiten de DRS te houden en dat bleek zonder problemen mogelijk. Na zijn stop naar mediums bleek Ferrari echter geen tegenstander meer, maar werd het stokje overgenomen door Mercedes - dat met beide auto's op medium was vertrokken. Verstappen kon op oudere banden geen 'gratis' pitstop maken, waardoor hij achter Lewis Hamilton zou belanden en hem op de baan moest verschalken. Een virtual safety car veroorzaakt door Yuki Tsunoda leek anders te besluiten, al kwam het alsnog zover door een echte safety car na het stilvallen van Valtteri Bottas. Verstappen leek op softs zowel George Russell als Lewis Hamilton te moeten inhalen, maar laatstgenoemde viel na een stop weg. Hamilton was zijn buffer kwijt en ook meteen gezien door Verstappen, die geen krimp gaf en voor het tweede jaar op rij wint in eigen land.

"Dit was geen makkelijke race. We moesten de hele race pushen en zeker met de safety car en virtual safety car de juiste keuzes maken. Dat is altijd een vraagteken, maar het heeft perfect gewerkt, zeker toen we eenmaal weer op softs stonden. Op die banden waren we erg snel", laat Verstappen meteen na afloop van de race weten. "Voor de safety car dacht ik dat het wel goed zou komen ten opzichte van Mercedes op onze harde banden. We waren misschien iets langzamer, maar ik had wel het idee dat we het konden houden. Maar toen de safety car naar buiten kwam, wist ik dat we er niet voor zouden blijven als we niet naar binnen zouden gaan."

"Daardoor zijn we voor de zachte band gegaan. Ik kwam terug als derde, maar gelukkig ging George ook naar binnen en had ik een goede run bij de herstart. We hadden meer topsnelheid, dat helpt natuurlijk ook om in te halen richting bocht 1. We timeden het heel goed in de laatste bocht en het effect van de slipstream was erg sterk." Het effect is dat de oranjezee op de tribunes voor het tweede jaar op rij in extase is gebracht door de thuisrijder. "Het is ongelooflijk om hier weer te winnen. Je thuisrace winnen is als coureur altijd speciaal. Vorig jaar was dat al zo, maar dit jaar moest ik er nog harder voor werken. Het is een fantastisch weekend geweest op deze manier."

Video: Verstappen maakt bezoekers Dutch Grand Prix gek met overwinning