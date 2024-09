Max Verstappen durft te dromen van F1-succes in Singapore

De topvorm waarin Red Bull Racing in het begin van het Formule 1-seizoen verkeerde is ver te zoeken. Sinds Spanje werd er niets meer gewonnen en de leiding in het constructeurstitel is verspeeld aan McLaren. Het grote probleem is dat de balans in de RB20 lastig te vinden is, waardoor de auto glijdt en de banden sneller slijten. Komend weekend in Singapore kan de Oostenrijkse renstal laten zien of de problemen verholpen zijn, maar de resultaten uit het verleden tonen aan dat het Marina Bay Circuit niet bij het karakter van de auto past. Toch denkt Max Verstappen dat er kansen liggen.

"We hebben geleerd van de dingen die we in Baku verkeerd hebben gedaan en kunnen deze week wat nieuwe dingen proberen in Singapore", begint de Nederlander in zijn voorbeschouwing op de Grand Prix in de Aziatische stadstaat. "Marina Bay is een cool circuit, maar we verwachten wel een grotere uitdaging, want dat weten we uit het verleden. De race is meestal heel close, maar ook vrij vochtig."

De lessen die Red Bull in Baku heeft geleerd moeten volgens Verstappen ervoor zorgen dat het team in Singapore beter voor de dag komt. "In eerste instantie waren de veranderingen die we in Baku maakten positief. Ik heb nu het idee dat we de goede kant op gaan", legt hij uit. "We denken te weten hoe we kunnen verbeteren en we moeten er natuurlijk voor zorgen dat de set-up perfect is. Het is belangrijk dat we de auto in de langzame bochten beter onder controle houden, zodat hij minder wegspringt. Hopelijk helpt ons dat."

Op het stratencircuit verdedigt Verstappen een voorsprong van 59 punten op naaste belager Lando Norris. Laatstgenoemde reist als topfavoriet naar Singapore af, maar Verstappen wil er alles aan doen om het gat niet kleiner te laten worden. "We blijven vechten voor het kampioenschap. We winnen en verliezen als team. We blijven pushen en doen ons best om sterker terug te komen", besluit de drievoudig wereldkampioen.

Pérez vol vertrouwen

Teamgenoot Sergio Pérez kende in Baku een goede race, maar crashte in de slotfase samen met Carlos Sainz. Daar baalt de Mexicaan een paar dagen later nog altijd van. "Het is jammer voor het team. Ze hadden zoveel tijd gestoken in het competitief maken van de auto en dat was zichtbaar", verklaart de rijder uit Guadalaraja. "We hadden de snelheid en nu is het de taak om die pace in Singapore om te zetten in een podiumplaats. Deze auto heeft met dit pakket laten zien daartoe in staat te zijn. We moeten de set-up perfect hebben en de race en kwalificatie perfect uitvoeren."