Max Verstappen duidt relatie met Red Bull-chef Mintzlaff na reactie op Wolff

Ondanks dat Max Verstappen over een langlopend contract beschikt bij Red Bull Racing, gaat het anno 2024 bijzonder veel over zijn toekomst in de Formule 1. Het komt door het onderzoek naar Christian Horner begin dit jaar, de eerder toegelichte 'Marko-clausule' en ook aanhoudende flirts van Mercedes-teambaas Toto Wolff met de drievoudig wereldkampioen. De Oostenrijker heeft meermaals laten weten dat hij hoopt op Verstappen bij zijn team en dat hij zelfs bereid is om te wachten met het aanwijzen van een opvolger voor Lewis Hamilton. Het heeft in Miami geleid tot een reactie van Oliver Mintzlaff, die na het overlijden van Dietrich Mateschitz bij Red Bull aan het hoofd van de sportafdeling is komen te staan. Mintzlaff liet weten dat het van weinig respect getuigt en voegde over de avances toe: "Dat hoort niet."

Verstappen: "Praat best veel met Mintzlaff"

Verstappen laat in gesprek met de Nederlandse pers weten niet verbaasd te zijn door de uitspraken van Mintzlaff en evenmin door de timing ervan. "Oliver is natuurlijk ook heel druk met andere zaken, hij doet niet alleen maar Formule 1. Oliver is er niet altijd bij, maar krijgt wel alles mee. Als hij hier rondloopt, dan krijgt hij er natuurlijk ook vragen over. Uiteindelijk is dat misschien ook wel zijn rol", duidt Verstappen op de uitspraken om de rust in het team te bewaren. Als wordt opgemerkt dat Mintzlaff tot dusver vooral op de achtergrond is gebleven en zich ook eerder had kunnen roeren, vervolgt Verstappen: "Maar op de achtergrond gebeurt er natuurlijk veel meer dan wat er hier alleen wordt gezegd."

Zelf zegt de wereldkampioen een goede relatie met Mintzlaff te onderhouden en ook regelmatig contact te hebben. "Ik praat best wel veel met hem. Natuurlijk is hij voor mij meer in the picture gekomen sinds Dietrich Mateschitz is gestorven. Ik wist voor die tijd al wel dat hij bij Red Bull werkte en wat hij deed, maar na die tijd is hij meer naar voren geschoven en dan krijg je automatisch meer met elkaar te maken. Maar dat gaat heel goed, we hebben een hele goede relatie", laat de Limburger desgevraagd aan Motorsport.com weten. Verstappen krijgt in Miami sowieso veel vragen over Newey, de gevolgen voor Red Bull en zijn eigen toekomst, maar gaat daar tamelijk relaxed mee om. "Ik wist natuurlijk al dat dit van Adrian eraan zat te komen, maar ik denk er eerlijk gezegd niet zoveel meer over na. Ik maak me sowieso niet snel druk over dingen in het leven. Ik weet wat ik wil zeggen, wat ik mag zeggen en wat ik kan zeggen. Mensen kunnen dezelfde vraag blijven stellen, maar ze krijgen ook altijd een beetje hetzelfde antwoord."

Blijven de andere sleutelfiguren van de technische afdeling?

Belangrijker is wat er na het Newey-vertrek met de rest van Red Bull Racing en meer specifiek met het technische team gaat gebeuren. Zak Brown heeft tijdens de persconferentie voor teambazen laten weten dat McLaren meer cv's vanuit Red Bull zou hebben ontvangen en dat Newey het eerste dominosteentje is waarna er nog meer kunnen vallen. Verstappen weet echter precies welke boodschap er achter die woorden van de McLaren CEO zitten: "Hij wil de boel natuurlijk opstoken. Wij kunnen daar als team niks mee. Van zijn kant snap ik het wel, want iedereen trekt aan onze mensen, maar dat is heel normaal in de Formule 1."

De kopstukken van Red Bull laten weten goede hoop te hebben dat andere sleutelfiguren binnen het (technische) team blijven, waarover Verstappen laat noteren: "Bepaalde mensen hebben natuurlijk ook wel redelijk langlopende contracten." Als wordt opgemerkt dat Verstappen dat zelf ook heeft, vervolgt de 58-voudig Grand Prix-winnaar: "Dat klopt, al kun je in het leven nooit alles garanderen. Ik kan morgenvroeg ook niet meer wakker worden, dus uiteindelijk weet je dingen toch nooit honderd procent zeker. Natuurlijk zijn er heel veel afspraken gemaakt, maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen blij is met het werk en dat ze zich gewaardeerd voelen. Er komen ook heel veel menselijke aspecten bij kijken."

Video: De uitspraken van Mintzlaff, de mediasessie met Verstappen en de baanactie in Miami besproken in een nieuwe F1-update