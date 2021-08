Verstappen duidt eigen rijstijl: "Ik race hard, maar niet agressief"

Halverwege het seizoen kijkt Max Verstappen tegen een achterstand van acht WK-punten aan, al valt dat vooral toe te schrijven aan aanvaringen met Mercedes. Op Silverstone is Lewis Hamilton - ook door de wedstrijdleiding - schuldig bevonden voor het incident in Copse Corner en op de Hungaroring zorgde Valtteri Bottas voor het betere kegelwerk. Nadien was Mercedes er als de kippen bij om ook de 'agressieve' rijstijl van Verstappen onder de aandacht te brengen, al ziet laatstgenoemde dat zelf iets anders.

"Voor mijn gevoel race ik wel hard, maar ik heb niet het idee dat ik agressief rijd", laat Verstappen in gesprek met The Race weten. "Natuurlijk maak ik het moeilijk voor mensen die me willen inhalen. Maar ik denk dat mijn bewustzijn van waar ik een auto kan positioneren erg goed is. Zo ben ik niet betrokken geweest bij incidenten waarbij ik anderen van de baan heb geduwd en heb ik momenteel geen strafpunt op mijn licentie. Dat zegt volgens mij best veel."

Alhoewel Verstappen er niet al te veel woorden aan vuil wil maken, erkent hij wel dat zijn aanpak na verloop van tijd iets is veranderd. "Ik race mijn hele carrière al hard, maar de laatste jaren is de agressieve aanpak er wel uit. Ik probeer het anderen gewoon zo moeilijk mogelijk te maken. Misschien denken andere mensen daar iets anders over, maar volgens mij weet ik behoorlijk goed hoe ik uit de problemen moet blijven. Alleen je hebt het niet altijd in de hand, er kunnen natuurlijk ook mensen tegen jou aanrijden." Dat laatste heeft Verstappen in de laatste weken voor de zomerstop ervaren. Zoals hij eerder al aan Motorsport.com Nederland liet weten, veranderen die incidenten niets aan zijn eigen aanpak in de titelstrijd. "Nee, ik ga gewoon door zoals ik altijd al heb geracet. Ik weet ook niet wat ik anders had kunnen doen."

Wat in de loop der jaren wel anders is geworden, is de manier waarop Verstappen zijn raceweekenden aanpakt. Helmut Marko heeft al eens laten weten dat de Limburger zijn momenten tegenwoordig beter kan kiezen en Verstappen bevestigt dat. "In het begin wilde ik altijd eerste zijn. Ook in iedere training wilde ik de snelste zijn, maar dat was niet altijd nodig. Dat is gedurende de jaren wel iets veranderd." Het maakt dat Verstappen volwassener is als coureur, al helpt het materiaal dat hij nu heeft ook een handje. Waar hij voorheen met een inferieure auto veel risico's moest nemen om te kunnen winnen, weet Verstappen dat hij nu kan rekenen op competitief materiaal. "Dit geeft wat meer rust, ja. Het voelt veel beter om een raceweekend in te gaan met het idee dat je een goede kans hebt om te winnen, dan dat je maar een paar kansjes [per jaar] krijgt. In dat opzicht voelt het dit jaar wel beter."

