Max Verstappen: "Dubbele DNF bijzonder pijnlijk na goede testdagen"

Max Verstappen mocht de allereerste race van wat een nieuw F1-tijdperk is als tweede beginnen, naast polesitter Charles Leclerc. De Nederlander gaf aan dat het in Q3 niet bij elkaar kwam, maar voegde toe dat de RB18 een goede auto voor zondag zou zijn. Dat was echter buiten vele problemen gerekend. De malheur begon met stuurproblemen en eindigde op dramatische wijze.

Verstappen verloor in de slotfase vermogen, zag voormalig teamgenoot Carlos Sainz langszij komen en moest er drie ronden voor het einde helemaal de brui aan geven. Een veelbelovend weekend is daarmee op de slechtst denkbare manier geëindigd voor Red Bull, des te meer omdat ook de brandstofpomp van Sergio Perez de geest gaf. "De snelheid zelf was al niet waar ik op gehoopt had na vrijdag, maar dat kan op zich nog gebeuren in zo'n eerste raceweekend. Ik reed op een tweede plek, maar toen kwam dat stuurprobleem en kwam er ook nog een remprobleem bij. Als ik wilde aanvallen, raakten ze meteen oververhit. Daarom moest ik Charles na ons gevecht laten gaan."

Geen brandstof meer naar de motor

Dat viel nog enigszins te overzien, maar het stuurprobleem niet. "Het was niet makkelijk om daarmee te rijden. Het voelde niet meer natuurlijk aan, ik wist niet wat ik van de auto kon verwachten. Je kunt wel stuurbekrachtiging verliezen en dan gaat het sturen iets zwaarder, maar nu schoot het stuur op bepaalde punten bijna vast", legt Verstappen in de paddock aan onder meer Motorsport.com uit. "Dat was al lastig, maar het grootste probleem kwam daarna nog. Het leek alsof er geen brandstof meer naar de motor ging en alles ging uit. Dit is pijnlijk, absoluut niet wat je wilt en zeker niet na zulke positieve testdagen en ook wel een positief weekend. Met P2 leken we nog steeds goede punten te pakken voor het kampioenschap, maar het is erg teleurstellend om met beide auto's uit te vallen."

Het is ook meteen pijnlijk in de WK-stand. Leclerc heeft immers de volle buit te pakken en Lewis Hamilton gaat met vijftien punten huiswaarts. "Het is vooral teleurstellend. Je zegt vooral tegen jezelf en ook tegen het team: we moeten punten scoren. Het maakt niet al te veel uit of je eerste of tweede wordt, maar je moet meteen scoren. Die mindset zag je ook terug. Bij de start nam ik niet echt risico en het gevecht met Charles was ook clean. Ik was eigenlijk best blij geweest met een tweede plek, maar het is - ook voor het team - heel teleurstellend om meteen zo veel punten te verliezen. Zeker in dit kampioenschap kan het heel spannend tot het einde blijven en dan zijn dit belangrijke punten..."