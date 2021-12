Verstappen: Zandvoort na Abu Dhabi race met meeste voelbare druk

Zondag legde Max Verstappen beslag op zijn eerste Formule 1-wereldtitel door de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen. Lang leek de Red Bull Racing-coureur het onderspit te delven, maar een late safety car-fase bracht hem in stelling om in de laatste ronde de beslissende inhaalactie te plaatsen op concurrent Lewis Hamilton. In een interview met David Coulthard voor CarNext.com gaf Verstappen toe dat hij voorafgaand aan de slotrace wel wat druk voelde. De enige andere race waarbij hij dat echt merkte, was in september tijdens zijn eerste Nederlandse Grand Prix op Zandvoort.

“Naast de laatste race was dat de wedstrijd waarbij ik meer druk voelde dan normaal”, vertelde Verstappen goudeerlijk. “Iedereen verwachtte van mij dat ik daar zou winnen. De fans dachten ‘Max komt hier en hij gaat winnen’, maar we zaten in deze intense strijd en qua prestaties ging het een beetje op en neer. Ik wilde dat het hele weekend perfect zou zijn en dat was het bijna ook. Het had niet beter kunnen gaan met pole-position en de overwinning. In de race werd er van alles op mij afgevuurd qua strategie, hoe ze [Mercedes] het spel speelden met twee auto’s. Toch slaagden we erin om te winnen en dat gaf een geweldig gevoel, maar het was tegelijkertijd ook een opluchting toen ik over de finish reed.”

Winnen en racen in Monaco uitdagend

Verstappen won in 2021 maar liefst tien Grands Prix. Zo won hij zijn thuisraces in België en Nederland, was hij twee keer de sterkste in Oostenrijk en won hij voor de derde keer in Mexico. Daarnaast boekte hij ook successen op circuits waar hij dat eerder nog niet had gedaan. De belangrijkste van die zeges was in Monaco, waar hij bovendien voor het eerst de WK-leiding overnam van Lewis Hamilton. In de voorgaande jaren stond Verstappen nog niet eerder op het podium in het prinsdom, waar hij tegenwoordig zelf ook woonachtig is. Hoewel hij de hele race vooraan reed, is winnen in Monaco absoluut geen sinecure.

“Je moet daar zoveel meer concentratie hebben dan op alle andere circuits doordat het zo smal is. Je hebt ook andere stratencircuits, maar daar heb je meer tijd om uit te rusten, je hebt meer ruimte en uitloopstroken, maar hier niet. Een wiel blokkeren of iets wijd gaan en je staat in de muur. Stuur je iets te vroeg in, dan rij je een hoek [van de auto] eraf", geeft Verstappen aan wat de gevolgen van de kleinste foutjes zijn. "Op veel stratencircuits heb je nog een kerb, maar in Monaco niet. Natuurlijk rij je niet de hele race voluit, maar dat is soms ook een gevaar doordat je ontspant en daarna een fout maakt. Je moet jezelf de hele race dus vertellen ‘concentreren, niet ontspannen, ga er gewoon voor’. Het is dus een heel uitdagende en ook lange race met veel ronden.”