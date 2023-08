Het was gisteren al een groot feest op het circuit van Zandvoort nadat Max Verstappen voor honderdduizend fans de pole opeiste, en bij een zege tijdens de Grand Prix zal dat alleen maar meer vreugde opleveren. Voordat de fans actie op de baan zien, worden de coureurs voorgesteld aan het publiek door middel van een drivers parade. Ook de kampioenschapsleider wordt rondgereden en kijkt vooruit naar de race."We hebben een goede startpositie", vertelt de Red Bull-coureur voor zijn thuispubliek, waar voor hij vanaf plek één van start mag gaan. "Het weer kan ook nog invloed gaan uitoefenen, want er hangt wat regen in de lucht." Het is opvallend dat dit seizoen we vaker wat regen zien tijdens de races, vindt ook de 25-jarige Nederlander: "Dat hebben we veel gezien. Voor hier zorgt dat voor een gladde baan. Het is makkelijk om fouten te maken, maar dat willen we natuurlijk niet. We willen een goede race. We zien wel wat er gebeurt!" Achter zijn RB19 staat Lando Norris met zijn McLaren. "Zij zijn het hele weekend erg goed", vertelt Verstappen. "We zullen het zien tijdens de race."

Na een ijzersterke eerste seizoenshelft staat de Nederlandse coureur op acht achtereenvolgende zeges. Mocht hij in Zandvoort weer winnen, dan evenaart Verstappen het record van negen stuks van Sebastian Vettel. Dat is niet waar de Limburger zich druk over maakt: "Ik ben hier om te winnen voor het thuispubliek. Daar gaan we alles aan doen vandaag." De Red Bull-rijder vertelt ook wat zijn favoriete deel van het circuit is: "Aan de achterkant van de baan, maar het is mooi om overal de fans te zien." Ook krijgt Verstappen de gelegenheid om nog wat woorden aan zijn supporters te richten. "Het is super om jullie allemaal weer hier te zien en dat jullie er klaar voor zijn vandaag. Het is ongelooflijk de support die ik hier krijg, dus dankjewel", aldus de Nederlander.