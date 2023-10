Dat Max Verstappen op de zaterdag van het sprintweekend in Qatar kampioen zou worden, zat al in het vat. Na een bijzonder dominant Formule 1-seizoen waarin hij dertien van de tot dusver zestien verreden Grands Prix heeft gewonnen, had de Limburger aan drie punten in de sprintrace al genoeg voor zijn derde opeenvolgende wereldtitel. De coureur van Red Bull Racing, dat bij de vorige race in Japan al de constructeurstitel veiligstelde, kwam in de wedstrijd over negentien ronden als tweede over de streep terwijl teamgenoot Sergio Perez uitviel, waarmee de definitieve beslissing in de F1-titelstrijd is gevallen. Met zijn derde titel staat Verstappen nu op gelijke hoogte met Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jack Brabham, Nelson Piquet en Niki Lauda.

Het was Oscar Piastri die voor de sprintrace op de pole-position plaatsnam. De Australische jongeling was eerder op de dag verrassend de sterkste in de sprint shootout. Op het moment suprême ging hij een fractie sneller de baan rond dan Lando Norris, die er een volledig eerste startij van maakte voor McLaren. Verstappen zag de eerste tijd die hij reed in de slotfase van de shootout geschrapt worden wegens track limits en bleef daarna steken op de derde tijd. George Russell klokte de vierde tijd in de kwalificatie voor de sprintrace, die vooraf werd gegaan door een extra ingelaste training van tien minuten omdat vanwege een probleem met de banden de baangrenzen waren aangepast bij de twaalfde, dertiende en veertiende bocht.

Piastri kwam goed weg bij de start, wat niet gezegd kon worden van Norris en Verstappen, die net als de polesitter op de medium band vertrokken. George Russell en Carlos Sainz glipten op de zachte compound langs hen. Verstappen werd vervolgens naar links gedwongen door Norris, waarna Charles Leclerc eveneens beide coureurs voorbij stoomde. Na de eerste bocht kon Verstappen Norris verschalken, waarna de Limburger vijfde lag. Liam Lawson raakte al vroeg in de eerste ronde van de baan en veroorzaakte daarmee een vroege safety car-periode.

Na een enkele ronde achter de safety car ging de race verder. Piastri bleef aanvankelijk aan kop maar zou korte tijd later ingehaald worden door Russell, die optimaal gebruik maakte van zijn zachte banden. De race was nog maar net weer onderweg of Logan Sargeant spinde van de baan, waardoor de safety car voor de tweede keer in deze wedstrijd moest uitrukken.

Na een paar ronden achter de safety car kon de snelheid weer worden opgevoerd. Russell bleef bij de herstart aan kop, terwijl Sainz Piastri onder vuur nam voor de tweede plek. De McLaren-rijder slaagde er bij de eerste bocht maar net in om de Spanjaard achter zich te houden. De race was net over de helft toen Verstappen Leclerc passeerde voor de vierde plek. Een ronde later viel ook Sainz ten prooi aan de Nederlander, die nu voordeel begon te hebben van zijn zachte banden. Dat gold ook voor Piastri, die bij het ingaan van de elfde ronde Russell kon terugpakken.

Later in die ronde was er een botsing tussen Perez, Hülkenberg en Ocon, waardoor de drie coureurs in de grindbak raakten. Perez en Ocon kwamen allebei vast te staan in de kiezels, Hülkenberg kon verder rijden maar zette zijn auto vervolgens uit in de pits. De nulscore van de Mexicaan betekende dat Verstappen zeker was van de wereldtitel.

De gestrande wagens van Perez en Ocon waren reden voor een derde safety car-fase. Russell kwam vervolgens op de boordradio: “De zachte banden zijn eraan. Iedereen op de medium banden haalt ons in.” Zijn race-engineer liet echter over de boordradio weten dat het geen zin had om een pitstop te maken, aangezien hij daarmee veel plekken zou verliezen.

Met nog vijf ronden te gaan ging de sprintrace verder. Een ronde na de herstart haalde Verstappen Russell in voor de tweede plek, waarna de inmiddels drievoudig kampioen de jacht kon inzetten op Piastri. Ook de Ferrari’s kregen het daarna moeilijk op de zachte band. Norris, die eerst nog werd ingehaald door Leclerc, knokte zich langs de Monegask, en Hamilton meldde zich vervolgens aan de achterkant van de Ferrari’s, nadat hij eerst had afgerekend met Alonso.

De zege van Piastri kwam intussen niet meer in gevaar. Verstappen kwam bijna twee seconden achter hem als tweede aan de finish. Norris kwam met de tweede McLaren als derde over de streep. Hamilton haalde aan het einde nog beide Ferrari’s in om vijfde te worden. Sainz werd zesde, Leclerc zevende en Alexander Albon ging er met het laatste punt vandoor.

Zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat in Qatar de Grand Prix van start. Daarin vertrekt Verstappen van pole-position na op vrijdag snelste te zijn gegaan in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell staat naast hem op de eerste startrij.

Uitslag F1-sprintrace Qatar: