Max Verstappen noemt drie voorwaarden voor deelname aan 24 uur van Le Mans

Het is geen geheim dat Max Verstappen op een dag graag de 24 uur van Le Mans wil betwisten, al bleek er tijdens de donderdagse persconferentie in Monaco nog veel meer animo voor de iconische endurancerace te bestaan onder Formule 1-coureurs. Zo laat George Russell weten dat hij graag eens een auto zou delen met Alexander Albon en haakt Verstappen gevat in met de woorden dat hij Yuki Tsunoda graag als teammaat zou willen. "Yuki, ik heb jou daar als mijn teamgenoot nodig! Jij bent zo licht dat je over het circuit heen vliegt. Je kunt dan mooi compenseren voor mijn gewicht!"

De wereldkampioen zegt het met een brede lach, al stippen zijn woorden wel degelijk een belangrijk punt aan. Zo formuleert Verstappen in Monaco drie factoren die voor elkaar moeten zijn alvorens hij deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. De eerste daarvan hangt met Tsunoda en derhalve de gewichtsregels samen. "De gewichtsregels zijn voor mij wel een dingetje. Ik denk dat ze daar iets voor moeten verzinnen, omdat ik met outfit erbij op ongeveer 80 kilo uit zal komen en Yuki op 55 of 60 kilo. Dat is natuurlijk geen verwijt richting Yuki, maar de langere en grotere coureurs hebben daardoor minder kans op Le Mans. Je verliest puur door het gewicht al meerdere tienden per ronde. Het verschil dat zoiets kan maken, is ongelooflijk. Ik denk dat ze daar wel serieus naar moeten kijken, dat er een soort gemiddelde of een minimumgewicht komt waar de teams zich aan moeten houden. Maar goed, Le Mans is een geweldig evenement en ik zou er in de toekomst zeker willen rijden." George Russell merkt op dat Tsunoda door zijn lengte en gewicht meteen zes tienden per ronde zou winnen op hemzelf en Verstappen.

De tweede factor die volgens de Nederlander beter moet voor een Le Mans-deelname is de eeuwig betwiste Balance of Performance met de hypercars. "Ik volg het WEC behoorlijk en heb ook al wel gesprekken gevoerd", zo vervolgt Verstappen zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com. "Ik denk alleen dat het nu nog te vroeg is voor mij om deel te nemen, aangezien ze met die nieuwe reglementen eerst de BoP beter voor elkaar moeten krijgen. Dat is vooralsnog een beetje hit and miss. Met die nieuwe auto’s denk ik dat het nog minimaal één à twee jaar nodig heeft voordat het allemaal iets beter begrepen wordt, want uiteindelijk blijft het toch een BoP-verhaal en dat maakt het lastig."

Verstappen al benaderd door WEC-teams voor Le Mans

Verstappen noemt tussen neus en lippen door dat er al gesprekken zijn gevoerd. Als het daar tijdens de Nederlandse mediasessie nog iets uitgebreider over gaat, blijkt de drievoudig wereldkampioen Formule 1 al zijn te benaderd door hypercar-teams. "Natuurlijk word je gecontacteerd door bepaalde mensen, maar het moet goed uitkomen en ik wil me niet haasten in een beslissing." Opgemerkt dat er dan formaties zijn die hem voor Le Mans graag in één van hun hypercars willen hebben, beaamt Verstappen: "Dat denk ik wel, ja."

Dat Verstappen niet overhaast een keuze wil maken, brengt hem automatisch bij de derde voorwaarde: De voorbereiding op de 24 uur van Le Mans moet goed zijn. Eerder liet Verstappen nog doorschemeren dat de race op het Circuit de la Sarthe waarschijnlijk iets zou zijn voor na zijn Formule 1-carrière, maar in Monaco zet hij de deur toch op een kier voor de iconische endurancerace tijdens zijn F1-loopbaan. "Dat ligt volledig aan de voorbereiding, of het kan of niet. Dat is een beetje hetzelfde als wat ik op de simulator doe. Ik had die simrace afgelopen weekend natuurlijk niet gereden als ik me niet goed kon voorbereiden, maar deze keer ging dat wel en dan kan het. Natuurlijk kun je Le Mans en de Formule 1 niet in één weekend rijden, maar als het te combineren valt, dan denk ik wel dat het gedurende het seizoen kan."

De 24 uur van Le Mans zou voor Verstappen deel twee van de Triple Crown kunnen zijn, al heeft hij eerder al laten weten dat hij niet geïnteresseerd is in deelname aan de Indy 500, aangezien hij racen op ovals gevaarlijk acht.