Verstappen over doorgaan GP: “Niet verstandig om nu mijn mening te geven”

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben de coureurs zo’n vier uur lang vergaderd over de vraag of er dit weekend wel of geen race moet plaatsvinden in Jeddah, nadat een Aramco-faciliteit in de buurt van het vliegveld doelwit was geworden van een raketaanval. Zowel coureurs als teambazen willen vooralsnog weinig kwijt over hetgeen er allemaal besproken is.

Max Verstappen laat na de kwalificatie aan de Nederlandse pers op het Jeddah Corniche Circuit weten dat er op een later moment nog wel meer naar buiten zal komen. “We hebben veel overlegd”, zegt de coureur van Red Bull Racing tegenover onder andere Motorsport.com over de meeting die tot diep in de nacht doorging. “Ze hebben uiteindelijk de beslissing genomen om wel te rijden. Maar ik denk dat hier na het weekend nog wel meer over gesproken zal worden.”

Gevraagd naar hoe hij persoonlijk naar de situatie kijkt, laat Verstappen weten: “Ik denk dat iedereen er wel een mening over heeft. Alleen is het denk ik niet verstandig om die dit weekend te uiten.” Verstappen laat blijken dat hij er op een later moment nog wel meer over wil en gaat zeggen. “Dat komt uiteindelijk wel. Dat hebben we als rijders ook met de teambazen afgesproken.”

Verstappen, die ondanks dat het een latertje was geworden nog negen uur heeft geslapen, zegt dat hij nog nooit zo lang in een vergadering heeft gezeten als afgelopen nacht. “Nee, ik doe normaal ook niet zo heel veel aan vergaderen”, aldus de Limburger, die naar eigen zeggen ‘een beetje’ aan het woord is geweest tijdens het overleg. ”Maar iedereen heeft natuurlijk wel iets te zeggen.”