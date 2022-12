In navolging van de teambazen hebben ook alle Formule 1-coureurs op verzoek van de officiële Formule 1-website hun collega’s beoordeeld. Dit gaat door middel van de puntentelling zoals bij een Grand Prix: 25 voor de best presterende coureur, gevolgd door 18 punten voor de nummer twee, 15 voor de nummer drie. Via 12-10-8-6-4-2-1 punten konden de tien beste rijders beoordeeld worden. In tegenstelling tot eerdere jaren mochten de coureurs ook op zichzelf stemmen. De uitgedeelde punten bleven anoniem.

Net als bij de teambazen werd Max Verstappen verkozen tot beste rijder van het jaar. Het totaalaantal punten dat de Nederlander kreeg toebedeeld is echter niet bekendgemaakt. Net als in de WK-stand eindigde Charles Leclerc op de tweede plaats. Lewis Hamilton sloot aan als derde, met precies hetzelfde aantal punten als Mercedes F1-teamgenoot George Russell. De top vijf werd gecompleteerd door Lando Norris.

Positie Coureur 1 Max Verstappen 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton =3 George Russell 5 Lando Norris 6 Fernando Alonso 7 Carlos Sainz 8 Alex Albon =8 Sebastian Vettel =8 Sergio Perez

Net als de voorgaande jaren onthield Hamilton zich van de stemming. De overige negentien coureurs deelden wel punten uit.

De top twee is bij de coureurs hetzelfde als bij de teambazen. De leidinggevenden verkozen Russell boven Hamilton op de derde en vierde plaats, terwijl Sergio Perez op de vijfde plaats terecht kwam. Door de coureurs is de Mexicaan maar net in de top tien geplaatst. Alex Albon is de andere vreemde eend in de bijt: hij is door de coureurs naar P8 gestemd. Bij de teambazen staat de Thai niet in de lijst. Zijn plek is daar ingenomen door Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas.