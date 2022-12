Max Verstappen door Autosport verkozen tot beste coureur van 2022

Max Verstappen blijft ook na het Formule 1-seizoen in de prijzen vallen. Na het behalen van zijn tweede F1-wereldtitel werd de tweevoudig wereldkampioen woensdagavond nog uitgeroepen tot Nederlandse sportman van het jaar. Het is de tweede opeenvolgende keer dat hij die prijs in ontvangst neemt en de derde keer in totaal. Ook in het lijstje met topcoureurs van onze Britse zusterpublicatie Autosport gooit Verstappen hoge ogen. Ieder jaar stelt het blad een lijst met de vijftig beste coureurs van het jaar samen, waarin rijders uit alle takken van autosport worden opgenomen.

Vorig jaar moest Verstappen achter Lewis Hamilton nog genoegen nemen met de tweede plek in de lijst, dit jaar prijkt de naam van de Red Bull-coureur wel bovenaan. Die klassering verdiende hij met een droomseizoen, dat nog begon met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. In de resterende negentien races zou hij echter nog veertien keer winnen om zijn totaal op vijftien zeges te brengen, een nieuw record. Ook noteerde hij met 454 punten een nieuw puntenrecord over één seizoen en hielp hij Red Bull Racing bijna eigenhandig aan de eerste constructeurstitel van het team sinds 2013.

Formule 1 bezet helft van plekken in top-tien

De Formule 1 is goed vertegenwoordigd in de lijst met vijftig beste coureurs van 2022. Zo is Charles Leclerc met zijn tweede plek in het WK gestegen naar de tweede positie in de ranglijst. Hamilton is drie plekken gezakt en is vierde op de nieuwe lijst, één plekje voor Mercedes-teamgenoot George Russell. Tussen het gezelschap F1-coureurs staat Kalle Rovanperä op de derde stek, nadat hij zes WRC-rally's won en tot jongste kampioen ooit werd gekroond. Verder staan er met Lando Norris (negende), Fernando Alonso (dertiende), Carlos Sainz (veertiende), Sergio Perez (achttiende), Esteban Ocon (23e), Sebastian Vettel (29e), Valtteri Bottas (31e), Alex Albon (33e) en Kevin Magnussen (45e) nog negen F1-rijders in de top-vijftig, waarmee het totaal op maar liefst dertien komt.

Rovanperä is dus de hoogst ingeschaalde coureur buiten de Formule 1. Hij krijgt in de top-tien gezelschap van Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne op P6, IndyCar-sterren Josef Newgarden en Will Power als nummers zeven en acht, en Supercars-kampioen Shane van Gisbergen op P10.

Eerste twintig uit Autosport Top 50 Coureurs van 2022

Coureur Klasse en klassering 1 Max Verstappen 1e in Formule 1 2 Charles Leclerc 2e in Formule 1 3 Kalle Rovanperä 1e in World Rally Championship 4 Lewis Hamilton 6e in Formule 1 5 George Russell 4e in Formule 1 6 Stoffel Vandoorne 1e in Formule E 7 Josef Newgarden 2e in IndyCar 8 Will Power 1e in IndyCar 9 Lando Norris 7e in Formule 1 10 Shane van Gisbergen 1e in Supercars 11 Joey Logano 1e in NASCAR Cup 12 Mitch Evans 2e in Formule E 13 Fernando Alonso 9e in Formule 1 14 Carlos Sainz 5e in Formule 1 15 Edoardo Mortara 3e in Formule E 16 Ott Tanak 2e in World Rally Championship 17 Scott Dixon 3e in IndyCar 18 Sergio Perez 3e in Formule 1 19 Alessandro Pier Guidi 1e in WEC GTE Am 20 Ross Chastain 2e in NASCAR Cup