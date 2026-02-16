Max Verstappen donderdag in actie in tweede F1-wintertest Bahrein

Woensdag tot en met vrijdag vindt op het Bahrain International Circuit de laatste wintertest voor de start van het Formule 1-seizoen 2026 plaats. Voor de teams en coureurs is het de laatste gelegenheid om de puntjes op de i te zetten voordat het circus afreist naar Melbourne, waar op 8 maart het seizoen wordt geopend met de Grand Prix van Australië.

De teams willen de tijd in de auto zo eerlijk mogelijk verdelen tijdens de laatste testdagen, wat inhoudt dat beide coureurs in principe anderhalve dag in de auto krijgen. Dat is bij Red Bull Racing ook het geval, want Isack Hadjar en Max Verstappen mogen allebei nog twaalf uur testen voordat de bakens worden verzet naar de seizoensopener.

De tweede wintertest in Bahrein wordt woensdag geopend door Hadjar, zo meldt de Telegraaf. De Fransman neemt dan de hele dag plaats in de RB22. Een dag later zit Max Verstappen de hele dag in de auto, waarna de vrijdag eerlijk wordt verdeeld onder beide coureurs: Hadjar mag de ochtendsessie voor zijn rekening nemen en Verstappen stapt na de lunchpauze in.

Isack Hadjar komt de hele woensdag en vrijdagochtend in actie voor Red Bull. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Red Bull kiest hiermee voor een andere verdeling dan tijdens de eerste testweek in Bahrein, die vorige week werd georganiseerd. Verstappen mocht toen op woensdag het spits afbijten in de RB22, terwijl Hadjar de hele donderdag mocht testen. De verdeling op vrijdag was ook omgekeerd: Verstappen zat afgelopen week 's ochtends in de auto, waarna Hadjar 's middags de test mocht afsluiten.

Ook andere Formule 1-teams zullen in de aanloop naar de afsluitende wintertest, die van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 februari duurt, hun plannen in de komende dagen bekendmaken. Haas F1 Team heeft dat al gedaan: Esteban Ocon en Oliver Bearman komen allebei iedere dag in actie. Ocon werkt op woensdag en vrijdag de ochtendsessie af en mag donderdag 's middags in actie komen, Bearman rijdt donderdagochtend en zit ook op woensdag- en vrijdagmiddag in de VF-26.