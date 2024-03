Wie voor de race de hoop had dat het een spannender Formule 1-seizoen ging worden, die komt bedrogen uit. Max Verstappen is heer en meester tijdens de Grand Prix van Bahrein en er lijkt niets in de weg te liggen voor zijn volgende overwinning. Daarachter is nog niets beslist, want de strijd om het podium ligt compleet open.

Iemand die voor de start nog op een mooi resultaat hoopte, is Charles Leclerc. De Ferrari-coureur heeft een probleem met de remmen en verremt zich redelijk vaak. Het verklaart ook waarom hij in de beginfase van de GP veel terrein verloor. Vlak hem echter nog niet uit voor een top-drie, want de race pace is oké. Leclerc moet nog wel George Russell en zijn teamgenoot Carlos Sainz passeren, waarbij vooral laatstgenoemde een ijzersterke indruk maakt.