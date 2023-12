“Het was gewoon zo fenomenaal om naar te kijken”, zegt Coulthard over het seizoen dat Max Verstappen achter de rug heeft tegen Motorsport.com. “Hij maakte zo weinig fouten en presteerde op zo’n hoog niveau. We waren getuige van een zeer speciale coureur die een geweldige auto tot zijn beschikking had.” De Schot benadrukt dat de dominantie op de eerste plaats aan Verstappen moet worden toegeschreven. “We weten dat zijn teamgenoot ook heel getalenteerd is. Checo is een bewezen Grand Prix-winnaar. Maar hij is niet in staat gebleken om dezelfde prestaties uit de RB19 te halen als Max.”

Coulthard is niet alleen onder de indruk van wat Verstappen op de baan heeft laten zien, hij is ook vol lof over hoe de Nederlander zich naast de baan gedraagt. “Ik vind het ongelofelijk hoe bescheiden hij blijft, terwijl hij zo enorm succesvol is”, geeft de oud-Red Bull-coureur te kennen. “Ik heb het eerder gezegd, maar zijn moeder, zijn vader en alle andere mensen die bij hem waren tijdens zijn vormende jaren, verdienen hiervoor alle credits.”

Gezien hoe sterk Verstappen en Red Bull Racing in 2023 waren en er volgend jaar op technisch vlak maar weinig verandert, verwachten velen dat de Limburger ook in 2024 de scepter zal zwaaien in de Formule 1. “Het zal er natuurlijk op aankomen hoe goed de Red Bull-auto dan is”, zegt Coulthard. “Maar Max is realistisch genoeg om te weten dat de kans dat hij nog zo’n seizoen heeft als afgelopen jaar, heel erg klein is. Zeg nooit nooit, maar het zou een wonder zijn als dat gebeurt.“

En dat zou dan vooral liggen aan de progressie die de andere teams deze winter boeken. “Als ze hem een auto geven die goed genoeg is om voor overwinningen te gaan, zal hij zeker weer races winnen. Het is alleen de vraag hoe de concurrentie het gaat doen. Krijgt Ferrari de snelheid in de longs runs op orde? Zet Mercedes ineens een ferme stap richting de voorkant van het veld? Er zijn op dit moment nog zoveel vragen waarop we het antwoord niet weten.”

Stand van zaken bij de concurrentie

Mocht Mercedes een stap vooruit zetten met de auto, dan zal de Duitse fabrieksformatie er volgens Coulthard meteen weer staan, met dank aan rijdersduo Lewis Hamilton en George Russell, al noemde laatstgenoemde 2023 een van de slechtste seizoenen uit zijn carrière. “George heeft zich een waardige teamgenoot van Lewis getoond”, meent de dertienvoudig Grand Prix-winnaar. “Het is nu aan Mercedes om met een goede auto op de proppen te komen. Als ze dat doen, bevinden ze zich in een goede situatie, gezien de twee coureurs die voor ze rijden.”

Ferrari lijkt behalve aan de long runs ook aan de strategie te moeten werken. De Italiaanse renstal sloeg in de laatste race in Abu Dhabi de plank behoorlijk mis met Carlos Sainz, die aan het einde van de wedstrijd nog een pitstop diende te maken omdat hij nog niet op twee verschillende bandencompounds had gereden. Uiteindelijk zette de Spanjaard zijn auto kort voor het einde in de pits om op te geven. “Het is achteraf altijd makkelijk praten”, stelt Coulthard. “Ze kwamen dicht in de buurt van de tweede plek bij de constructeurs, maar waren nog van allerlei andere factoren afhankelijk, zoals van hoe Perez presteerde, of ze Mercedes nog voorbij zouden gaan. Maar ik heb het idee dat Ferrari onder leiding van Frederic Vasseur aan het stabiliseren is. Ik weet zeker dat ze deze winter opnieuw sterker zullen worden en we volgend jaar meer van ze kunnen verwachten.”

Ook McLaren kan in 2024 een team zijn om rekening mee te houden, erkent Coulthard, die van 1996 tot en met 2004 voor de renstal uit Woking actief was. “Van alle teams heeft McLaren tijdens de tweede helft van het jaar de grootste stap gemaakt met de ontwikkeling van de auto. Elke keer als ze nieuwe onderdelen op de wagen brachten, werden de prestaties beter. Mercedes zette na de start van het seizoen ook duidelijk een stap naar voren, maar stagneerde vervolgens. McLaren is absoluut een team dat in de lift zit. De pitstops verlopen daar ook fantastisch, en dat is altijd een goed teken, want dat betekent dat er sprake is van een goed geoliede machine.”

Video: David Coulthard mag de RB19 zelf uitproberen