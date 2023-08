Er staat in het Formule 1-seizoen 2023 geen maat op Max Verstappen. De regerend wereldkampioen eindigde in de Grands Prix op zondag nooit lager dan de tweede plaats en schreef voor de zomerstop maar liefst tien van de eerste twaalf races op zijn naam. De laatste van die zeges boekte hij tijdens de Belgische Grand Prix, de laatste race voordat de koningsklasse aan een welverdiende onderbreking begint. Op Spa-Francorchamps was Verstappen de snelste in de kwalificatie en de sprintkwalificatie, om daarna zowel de sprintrace als de GP van België te domineren. De vijf panelleden van de F1 Power Rankings hebben hem daarom beloond met een gemiddeld cijfer van 9,6 en daarmee blijft hij de concurrentie ook ruimschoots voor.

Het op een na hoogste cijfer in België werd gescoord door Lewis Hamilton, die op een gemiddelde van 8,6 uitkomt na zijn vierde plaats in de race op zondag. Daarmee wordt de Mercedes-coureur net iets beter beoordeeld dan de rijder die hij achtervolgde in de strijd om het laatste podiumplekje: Charles Leclerc kreeg een 8,4 van het panel om de top-drie te voltooien. Yuki Tsunoda kreeg een 8,2 voor zijn sterke race in Spa, waarmee hij AlphaTauri het derde punt van 2023 schonk, terwijl Oscar Piastri ondanks zijn vroege uitvalbeurt is beloond met een 8,0. Dat dankt hij voornamelijk aan zijn sterke sprintkwalificatie en sprintrace, waarin hij als tweede eindigde. Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kregen allebei een 7,6, gevolgd door Lando Norris en Alexander Albon met een 7,4. De top-tien wordt voltooid door George Russell, die een 7,2 heeft gekregen voor zijn raceweekend in België.

In het algemeen klassement van de F1 Power Rankings begint Verstappen met een enorme voorsprong aan de zomerstop. Het gemiddelde van de man van Red Bull Racing komt over de eerste twaalf races uit op een 9,2. Zijn naaste belager is Fernando Alonso, die het met een gemiddelde van 8,2 moet doen. Hamilton volgt met een 8,0, terwijl Albon na de eerste seizoenshelft keurig op de vierde plaats staat met een 7,6. Norris en Russell staan allebei op een 7,3 en delen daarmee de vijfde plaats.

Tussenstand F1 Power Rankings na GP België

Coureur Cijfer 1 Max Verstappen 9,2 2 Fernando Alonso 8,2 3 Lewis Hamilton 8,0 4 Alexander Albon 7,6 5 Lando Norris 7,3 George Russell 7,3 7 Charles Leclerc 7,0 Oscar Piastri 7,0 9 Pierre Gasly 6,9 10 Esteban Ocon 6,8