Het is zomerstop in de Formule 1 en de rekenmachines kunnen er nu alvast bij worden gepakt. Het is na twaalf van de 22 Grands Prix al lang niet meer de vraag of, maar enkel nog wanneer Max Verstappen zijn derde wereldtitel op het hoogste niveau pakt. "Aan het begin van het seizoen heeft iedereen de vraag gesteld ‘hoeveel races gaat hij dit jaar winnen’, maar je had beter kunnen vragen ‘hoeveel gaat hij er niet winnen’. Het is eigenlijk niet leuk meer, voor ons natuurlijk wel, maar voor de anderen niet", begint Coronel zijn terugblik met Motorsport.com op het TT Circuit Assen.

Concurrenten van Red Bull laten het afweten

Waar de coureur en analist 'de anderen' noemt, gaat de blik vooral op Ferrari en Mercedes. Volgens Coronel moeten beide teams naar zichzelf kijken. Helmut Marko liet in België al aan deze website weten verrast te zijn door de tegenvallende prestaties van de formaties uit Maranello en Brackley. "We waren erg verbaasd dat de anderen geen goed werk hebben geleverd. Mercedes en Ferrari hebben dit jaar geen stap voorwaarts gezet", liet Marko noteren. Het zijn woorden waar Coronel zich volledig bij aansluit: "Daar ben ik het honderd procent mee eens, ja. De reglementen zijn nog nooit zo geweest dat het topteam eigenlijk de minste kans heeft op papier. Dus dit reglement zou de teams iets verder naar achteren juist kansen moeten bieden en de windtunnelstraf kwam daar nog eens bij. Met de regels zoals ze nu zijn is het voor mij heel duidelijk dat Ferrari een megagrote kans heeft laten liggen en dat Mercedes ook een megagrote kans heeft laten liggen. Denk trouwens ook even aan Alpine, want wat zijn die nou allemaal aan het doen in de laatste jaren?"

Andere teams hebben Red Bull het vuur niet aan de schenen gelegd, al wil Coronel daar wel één kanttekening bij plaatsen. "Kijk even naar Sergio Perez. Die staat er niet iedere keer makkelijk voor." Het geeft aan dat Verstappen ook individueel op hoog niveau presteert. Marko liet om die reden in Spa weten dat mensen zich in zijn optiek nog niet genoeg realiseren dat Verstappen nu al bij de betere coureurs aller tijden hoort. "Maar dat zeg ik ook al tien jaar", lacht Coronel. "Ik word dan meteen voor van alles en nog wat uitgemaakt, maar ik kijk er gewoon puur als coureur naar. Ik zeg al heel lang dat ik jaloers ben op wat die jongen kan. Dat zeg ik puur vanuit mijn ervaring als autocoureur. Ik zie hem dingen doen die ik zelf niet kan en die ik in 35 jaar autosport ook nog bijna nooit heb gezien. Dat is de enige reden dat ik het zeg. Dat is ab-so-luut niet omdat hij Nederlander is, omdat hij me volgens mensen zou betalen of omdat ik verliefd op hem zou zijn, zoals mensen ook nogal snel zeggen. Nee, het is gewoon de realiteit die ik zie."

'Helemaal niet bang voor compleet nieuw reglement in 2026'

"En de vraag is ook: wanneer houdt het op? Ik heb deze uitspraak al wel vaker gedaan, maar het is bijna sneu als je meedoet aan een kampioenschap waar Max Verstappen op de inschrijflijst staat." Bij de vraag 'wanneer houdt het op' valt niet uit te sluiten dat de combinatie Red Bull-Verstappen nog tot en met 2025 toonaangevend blijft. Tot die tijd blijft het technisch reglement immers stabiel en aan de Belgische Grand Prix was al te zien dat Red Bull nog marge heeft. "Maar daarna blijft het ook nog wel duren, denk ik." Opgemerkt dat het technisch reglement dan volledig op de schop gaat, zowel motorisch als aan de chassiskant, haakt Coronel in: "Dat klopt, dat ben ik met je eens. Maar daar ben ik niet bang voor."

"Ten eerste weten Max en Red Bull de meeste mensen binnen het team voor zich te winnen. Dat is natuurlijk ook logisch omdat je met een winnaar wilt werken. Iedereen wil races winnen." Coronel heeft goede hoop dat de succesformatie van Red Bull grotendeels intact blijft, ook richting de nieuwe set regels. Dan Fallows is weliswaar vertrokken en ook aan Pierre Waché wordt naar verluidt getrokken, maar Coronel verwacht dat de kern wel bij elkaar blijft. "En zelfs als de spullen vanaf 2026 iets minder zijn, dat hebben we twee jaar geleden ook gezien, dan heb je nog de Max Verstappen-factor. In dat opzicht ben ik niet bang voor een nieuw reglement, helemaal niet zelfs."