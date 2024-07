Max Verstappen doet in F1-race Spa optimaal aan schadebeperking

Max Verstappen wist voorafgaand aan de Grand Prix van België al dat hij het dit weekend in de Ardennen niet cadeau zou krijgen. De Red Bull-coureur koos net als in de vorige twee edities van de Belgische Grand Prix voor een onreglementaire wissel van motoronderdelen en een gridstraf. Waar hij in 2022 en 2023 met een dominante auto de achterstand eenvoudig kon goedmaken, was dat dit jaar niet het geval.

McLaren en Mercedes maken in rap tempo terrein goed op Red Bull en dus was de opdracht voor Verstappen vooral schadebeperking: "Ik denk dat we vandaag als team maximaal gepresteerd hebben", zei de wereldkampioen na afloop van de race. "En eigenlijk... als je hier op P1 was gestart met het tempo dat we hadden, denk ik dat je hier gewoon voor de overwinning vecht. Maar toen ik vanaf de elfde plaats moeten starten, wist ik dat het om schadebeperking zou gaan."

Verstappen eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats, vlak voor Lando Norris en liep zo twee punten uit in de strijd om de titel. "Als je naar het kampioenschap kijkt, was het een positieve dag. Ik heb mijn voorsprong uitgebreid, terwijl het ook gemakkelijk verlies had kunnen zijn. Vanaf dat perspectief gezien was het een positieve dag." Ook het feit dat er met Mercedes, McLaren en Ferrari drie verschillende teams voor hem eindigden - die elkaar allemaal punten afsnoepen - is niet aan Verstappen voorbij gegaan. "Ja, ik bedoel, ik heb het liever zo dan dat natuurlijk één team plotseling elke race domineert."

Verstappen verlaat Spa-Francorchamps met een redelijk goed gevoel, maar dat betekent niet dat hij en Red Bull op hun lauweren kunnen rusten. "Zeker niet. McLaren is constant erg snel geweest en Mercedes was snel, maar niet overal", wijst de 26-jarige coureur aan uit welke hoek het gevaar dreigt. "En wat ons betreft: Ja, we hebben nog werk te doen. Dat weten we. We moeten nog wat zaken analyseren en bekijken wat te doen met de auto voor de rest van het seizoen. Maar aan de andere kant, ik denk dat als alle auto's vandaag een gridstraf hadden gekregen, de race er heel anders uit zou hebben gezien. Als je op gelijke voet was gestart, was het een heel andere race geweest."