VIDEO: Verstappen valt voor vierde keer uit in F1-seizoen 2020

Verstappen wist zich zoals inmiddels gebruikelijk nog wel als derde te kwalificeren voor de eerste Formule 1-race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari sinds 2006. De Nederlander was voor aanvang niet te spreken over zijn 'rare' startplek aan de linkerkant van de grid, terwijl de baan met een knik meteen naar rechts afboog. Bij het doven van de lichten bleek dat echter geen enkel probleem. Sterker nog: terwijl Lewis Hamilton aan de rechterkant Pierre Gasly moest afhouden, stak Verstappen de wereldkampioen links overtuigend voorbij.

In de eerste stint wist Verstappen gelijke tred te houden met de zwartgemaakte Zilverpijlen op het circuit waar inhalen zoals verwacht schier onmogelijk bleek. Na de gebruikelijke pitstops wist hij Bottas alsnog te verschalken na een foutje van de Fin, al ging het in dat stadium al niet meer om de leiding. Hamilton kreeg namelijk een 'gratis stop' en wist het verlengen van zijn eerste stint zo om te zetten in P1. Verstappen leek daarachter met speels gemak op weg naar de tweede stek, totdat het noodlot in ronde 51 toesloeg. Hij verloor de controle over de RB16 bij het aanremmen, ogenschijnlijk door een klapband. "Er ging iets kapot aan de auto", liet Verstappen enkel weten alvorens teleurgesteld uit te stappen.