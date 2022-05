Verstappen: "Dit is niet slecht als je ziet waar we vandaan komen"

Max Verstappen kende dankzij problemen op vrijdag zeker niet de makkelijkste aanloop naar de kwalificatie, al liet hij in de derde vrije training zien dat de snelheid op zich wel in zijn RB18 zit. De Nederlander kon aan het begin van de zaterdag alsnog de limiet op het nieuwe circuit opzoeken, al ontsnapte hij daarbij trouwens aan een crash in bocht 15. Doordat Verstappen zijn bolide net op tijd tot stilstand kreeg, wist hij de Red Bull-monteurs overuren te besparen en kon hij - in tegenstelling tot Esteban Ocon - wel gewoon opdraven voor Q1.

In die sessie moest hij zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc. Q2 bleek van hetzelfde laken en pak, met als belangrijk verschil dat Verstappen het verschil terug wist te brengen tot 0.072 seconde. Deze trendlijn leek zich in Q3 voort te zetten, met de snelste tijd van Verstappen in de eerste run. In de beslissende minuten ging het echter mis. Verstappen klaagde over overstuur en belandde naast de baan in bocht 6. "I fucked it", liet de wereldkampioen over de boordradio weten.

Niet slecht na miserabele vrijdag

Door het moment moest hij de eerste startrij aan Ferrari laten en is de uitgangspositie voor zondag niet ideaal, al kent Verstappen ook de andere kant van het verhaal. "Al met al ben ik best tevreden met deze kwalificatie. Ik heb gisteren letterlijk maar vier of vijf getimede ronden kunnen rijden. Daardoor moest ik vandaag de baan nog leren kennen en een goede balans in de auto vinden", legt Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie uit. "Ik was eigenlijk nog best verbaasd om te zien hoe competitief we in de kwalificatie waren. Dit is namelijk geen makkelijke baan om te leren."

Dat geldt al helemaal als het op de derde training aankomt. "Natuurlijk wil je op pole staan, maar als je ziet waar we vandaan komen, dan hebben we het nog best goed gedaan. We moeten er alleen wel voor zorgen dat we de weekenden minder moeilijk voor onszelf maken", komt Verstappen nog met een kritische noot. De Limburger heeft al eerder aangegeven dat de uitvoering tijdens het weekend soms belangrijker is dan upgrades en juist die uitvoering verliep in Miami niet helemaal naar wens.

Topsnelheid een wapen voor zondag

Het neemt echter niet weg dat Verstappen voldoende perspectief ziet voor zondag. "We hebben morgen nog wel een goede kans. Onze topsnelheid is goed en de auto gedraagt zich ook best aardig." Enige vraag is hoe die topsnelheid te gebruiken valt. Teamgenoot Sergio Perez heeft immers al aangegeven dat inhalen lastig wordt doordat er weinig grip naast de ideale lijn ligt. "Het is best glibberig naast de racelijn, ja, maar we moeten zien. Morgen kunnen sowieso veel dingen gebeuren. Het lijkt nog warmer te worden dan vandaag, dus veel hangt ervan af hoe de banden zich houden."

Lees meer: Leclerc scoort pole voor eerste GP van Miami na foutje Verstappen