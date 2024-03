VIDEO: Max Verstappen direct razendsnel in F1 Jeddah VT1

In Bahrein stond er geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen en in Jeddah lijkt het een herhaling van zetten te worden. In de eerste training was het nog even spannend qua snelle tijden tussen Verstappen en Mercedes-coureur George Russell, maar ondertussen is het gat alweer gegroeid.

Verrassend genoeg is nu Fernando Alonso de eerste achter Verstappen. De Spanjaard wist een snel rondje af te leveren en staat op iets minder dan twee tienden achter zijn Nederlandse concurrent. Sergio Pérez is op twee honderdsten achter Alonso de derde man.