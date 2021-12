Verstappen werkt dinsdag bandentest af op F1-rubber voor 2022

De Formule 1 stapt in 2022 over naar een geheel nieuw technisch reglement. Aan de auto’s zelf gaat het nodige veranderen door de nieuwe regels, maar dat geldt ook voor het formaat van de velgen. Sinds jaar en dag wordt in de F1 gereden met 13 inch velgen, maar met die traditie wordt komend jaar gebroken door de introductie van velgen met een diameter van 18 inch. Eerder dit jaar werkte Pirelli daarom al een uitgebreid testprogramma af met vrijwel alle teams.

Inmiddels is de ontwikkeling van de vijf compounds afgerond en dus kunnen de teams en coureurs daar in Abu Dhabi mee gaan testen. Op dinsdag 14 en woensdag 15 december krijgen ze daar twee volledige dagen de tijd voor. De teams mogen de test afwerken met aangepaste bolides uit het seizoen 2021, die onder andere geschikt zijn gemaakt voor de grotere velgen. Williams laat de test schieten en dat geldt ook voor Lewis Hamilton, die zondag moest toezien hoe Max Verstappen in de laatste ronde de wereldtitel voor zijn neus wegkaapte.

Verstappen heeft na zijn eerste wereldtitel een dag feest kunnen vieren, maar dinsdag begint voor hem de voorbereiding op 2022. Hij neemt die dag plaats in de bolide van Red Bull voor de bandentest, Sergio Perez neemt het stokje woensdag van hem over. Bij Mercedes dus geen Hamilton, maar wel twee hele testdagen voor de van Williams overgekomen George Russell. Hij vervangt komend seizoen Valtteri Bottas, die dinsdag voor het eerst voor nieuwe werkgever Alfa Romeo test. Bij dat team maakt ook debutant Guanyu Zhou zijn opwachting.

Op de eerste dag van de bandentest in Abu Dhabi vindt ook de Young Driver Test plaats op het Yas Marina Circuit. In tegenstelling tot de bandentest doen wel alle teams mee aan de test voor jonge coureurs. Mercedes heeft voor het tweede jaar op rij een plekje ingeruimd voor Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries, terwijl McLaren kiest voor IndyCar-talent Pato O’Ward. Ook Formule 2-kampioen Oscar Piastri en kersverse Alfa-coureur Zhou staan op de deelnemerslijst.

Deelnemers Young Driver Test en bandentest Abu Dhabi

Team Coureur Young Driver Test Coureur bandentest dinsdag Coureur bandentest woensdag Mercedes Nyck de Vries George Russell George Russell Red Bull Racing Jüri Vips Max Verstappen Sergio Perez McLaren Pato O'Ward Daniel Ricciardo Lando Norris Aston Martin Nick Yelloly Lance Stroll Sebastian Vettel Alpine Oscar Piastri Esteban Ocon Fernando Alonso Ferrari Antonio Fuoco Charles Leclerc Carlos Sainz AlphaTauri Liam Lawson Yuki Tsunoda Pierre Gasly Alfa Romeo Guanyu Zhou Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas Robert Shwartzman Mick Schumacher Pietro Fittipaldi Williams Logan Sargeant - -