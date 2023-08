Max Verstappen: "Wat dingen met de auto geprobeerd, maar gevoel is nog goed"

De vrijdag in Zandvoort, die voor het laatste jaar door het leven gaat als de Super Friday in samenwerking met Jumbo, kon op bijzonder veel animo rekenen. De meeste aanwezigen hadden de weg naar het duinencircuit met name gevonden voor thuisrijder Max Verstappen. De WK-leider begon het raceweekend voor eigen publiek ook meteen crescendo door in de eerste vrije training de snelste tijd op de klokken te brengen. Verstappen begon voortvarend op softs en was ook de rapste toen de zachte banden van Pirelli voor de dag kwamen.

De tweede oefensessie kende iets meer hobbels op de weg. Zo werd de Nederlander tijdens zijn snelle run op mediums in de weg gereden door Nico Hülkenberg en verliep zijn eerste aanzet op softs - na een rode vlag veroorzaakt door Oscar Piastri en in mindere mate Daniel Ricciardo - ook niet vlekkeloos. Verstappen kende een momentje halverwege de Hugenholtzbocht en vervolgens ook bij het uitkomen van die kombocht. De poging zou hem ruim twee tienden achter de snelle Lando Norris brengen, waarna hij bij een tweede aanzet 0.023 achter de Brit van McLaren bleef.

Finetunen, maar het gevoel is goed

Verstappen had zodoende een tweede tijd achter zijn naam staan in de gecombineerde tijdenlijst toen hij meteen na afloop tekst en uitleg gaf. "Het was best een goede vrijdag en we hebben ook verschillende dingen met de auto geprobeerd. In de tweede vrije training was het iets lastiger, maar in die training was het sowieso veel ingewikkelder om een vrije ronde te krijgen. Er was toen veel meer verkeer, al ging het in principe niet echt verkeerd. We willen nog wel enkele dingen aan de auto verbeteren, maar in de lange runs voelde de auto goed aan. Al met al best een goede dag."

Volgens Verstappen draait het vrijdagavond vooral om bijschaven. "In bepaalde bochten was ik niet helemaal blij met de balans, waardoor we dat nog willen oplossen. Maar ik voel me nog steeds prima. De auto heeft genoeg potentie om morgen een goede dag te kunnen hebben. We moeten nog enkele dingen finetunen, maar dan heb ik er alle vertrouwen in dat we er wel voor kunnen staan." Dat gezegd hebbende beloven de kleine verschillen wel een spannende kwalificatie, waarin met name McLaren een factor van belang kan worden. "Ze zien er op alle banden snel uit. We weten dat sommige teams met name in de kwalificatie met ons kunnen vechten, maar dat moeten we morgen zien."

Verstappen verklaart momentje door het grind

Verstappen kijkt het liefst naar zichzelf en naar zijn eigen team, en hij is daarbij overwegend tevreden. Het kortstondige uitstapje door het grind aan het einde van de eerste training doet daar ook weinig tot niets aan af. "Je hebt op dit circuit altijd wel met wat zand te maken, al zat ik op dat moment ook net iets te dicht op de auto voor me. Ik wilde alsnog graag testen of ik laat kon remmen. Als je dan een momentje van overstuur hebt, wil je niet spinnen door een correctie, dus dan kun je beter maar door het gravel gaan. Het was allemaal wel onder controle."