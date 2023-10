Verstappen over derde F1-titel: Niet verwacht zo dominant te zijn

In gesprek met F1.com blikt Red Bull-coureur en de nieuwbakken drievoudig wereldkampioen Max Verstappen terug op het seizoen waarin records verbroken werden. "Ik denk dat niemand in het team had verwacht dat we een seizoen als dit zouden hebben", vertelt de Limburger. "Ook de hoeveelheid overwinningen [hadden we niet verwacht]. We zijn daar natuurlijk heel trots op en ik ben ook trots dat ik het kampioenschap heb gewonnen."

Met de RB19 is Verstappen dit jaar zo goed als niet te stoppen. Van de zeventien races tot nu toe won de coureur er veertien. "De auto is echt fantastisch", aldus de kampioen. "Ik geniet ervan om in [de auto] te rijden. Op veel circuits waren we dominant, maar het waren met regen enzovoorts nooit de makkelijkste omstandigheden. Dan is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Als team hebben we dat gemaximaliseerd." Ook in die moeilijke omstandigheden bleef Verstappen nagenoeg foutloos. "Ook daar moet ik het team voor bedanken, want ze maakten op de juiste momenten de juiste keuzes, zelfs als ze onder zulke stress staan", verklaart de Nederlander. "Mensen denken allemaal dat het heel makkelijk is als je de snelste auto hebt, maar je wil altijd het beste laten zien." Tot aan 2021 was het voor Verstappen moeilijker om te winnen, gevraagd of het daarom juist belangrijk is om te genieten antwoordt hij: "We hadden altijd al een goede omgeving, nu hebben we ook een goede auto. De combinatie van beide, dat is fantastisch."

Verstappen is vaak uitgesproken over de manier waarop hij kan genieten van het onderdeel zijn van Red Bull Racing. "Je hebt het heel vaak over de performance en bedankt hen voor het doen van hun best", vertelt de coureur. "Er wordt niet vaak gesproken over hoe leuk het is binnen het team. Ik roep dan ook altijd dat we hiervan moeten genieten, want dit gaat niet voor altijd duren. Gelukkig kan ik dit delen met heel veel goede mensen." Voor de Nederlander is het dan ook erg belangrijk om een goede band met ze te hebben, want ze brengen ook buiten de paddock veel tijd met elkaar door. "We reizen samen de hele wereld over en ze geven alles wat ze hebben om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Er is geen betere manier om na een race samen te kunnen feesten. Het is een groep hele goede mensen, ik heb veel respect voor wat ze voor mij doen. Ik vind het dan ook belangrijk dat ze zich onderdeel voelen van dit succes."