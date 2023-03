Na de zwaarbevochten wereldtitel van 2021 en het dominante kampioenschap in 2022 heeft Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Bahrein de eerste stap gezet naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel. De Nederlander won de openingsrace van 2023 met groot vertoon van macht en leek daarbij nog niet eens voluit te gaan. Het seizoen is echter nog lang, want er staan nog 22 races voor de deur, maar gezien de sterke start is Verstappen in ieder geval de grote favoriet om dit jaar met het kampioenschap aan de haal te gaan.

Ook Mika Hakkinen vindt dat het er goed uitziet voor Verstappen en Red Bull Racing, zo liet hij optekenen bij Viaplay. Het valt de wereldkampioen van 1998 en 1999 op hoe ontspannen de regerend kampioen is en hij vindt ook dat daar alle reden voor is. Toch moeten Verstappen en Red Bull ervoor waken dat zij niet te relaxed worden. Als men daar in slaagt, dan verwacht Hakkinen dat hij in 2023 definitief voorbij wordt gestreefd door Verstappen in de ranglijst met meeste wereldtitels. Momenteel hebben beide coureurs twee titels op hun naam staan, maar een nieuwe zegetocht van Verstappen zou hem over Hakkinen wippen naar het selecte gezelschap van drievoudig wereldkampioenen. Onder meer Jackie Stewart, Niki Lauda en Ayrton Senna behoren momenteel al tot die vijfkoppige groep.

In de video bovenaan deze pagina hoor je de volledige uitleg van Hakkinen over de kans dat Verstappen hem in 2023 passeert qua aantal behaalde wereldtitels.