Max Verstappen derde in F1-kwalificatie: "Zijn gewoon net niet snel genoeg"

Tijdens de vrije trainingen in Hongarije had Max Verstappen goede long runs en vooral een geringe bandenslijtage getoond, al was McLaren ook toen al aanmerkelijk sneller over één ronde. Dat was echter nog in bijzonder warme weersomstandigheden. Voor aanvang van de kwalificatie begon het te regenen op de Hungaroring nabij Boedapest. Het maakte de omstandigheden in Q1 verraderlijk, al was één van de twee slachtoffers 'gewoon' een usual suspect: Sergio Pérez. George Russell was eveneens de pineut, maar Verstappen wist het eerst segment wel probleemloos door te komen.

De regerend wereldkampioen ging als derde door naar Q2 en wist daarin achter Lando Norris een tweede tijd op te klokken, nipt voor Oscar Piastri. Het was natuurlijk voldoende om door te gaan naar het beslissende gedeelte van de kwalificatie, al begon McLaren die sessie als torenhoge favoriet. Tijdens de eerste runs van Q3 zette Verstappen als eerste coureur van de topteams een tijd neer. "Probeer het gebrek aan een slipstream maar te gebruiken", liet race-engineer Gianpiero Lambiase via de boordradio weten. De enige overgebleven Red Bull bracht vervolgens en 1.15.555 op de klokken, maar zag Norris ruim drie tienden sneller rondgaan.

In de slotminuten zou er normaliter nog één run volgen, een run waarin Verstappen Piastri langszij zag komen en met een minieme achterstand strandde op P3. Na een stevige crash van Yuki Tsunoda en een rode vlag stonden er nog altijd twee minuten en dertien seconden op de klok, maar Red Bull Racing besloot om er niet nog een extra run aan te geven. Een snellere rondetijd zou volgens het team toch niet meer haalbaar zijn. Verstappen klom uit zijn auto en zag vervolgens als toeschouwer hoe verbeteringen inderdaad uitbleven. Norris brak zijn ronde vroegtijdig af, terwijl Piastri juist de rest van het veld ophield zodat de concurrenten geen ronde meer konden rijden. Het betekende dat de rangschikking onveranderd bleef, met Verstappen op P3 en morgen met twee McLaren-auto's voor zich op de grid.

"Ik heb het geprobeerd, maar ik denk dat we het hele weekend al iets achter liepen. Dat was in de kwalificatie ook zo. Ik probeerde in de kwalificatie zo dichtbij mogelijk te komen, maar jammer genoeg was het niet genoeg", vertelt een teleurgestelde kampioenschapsleider na afloop van de kwalificatie. "Het is lastig om aan te geven hoe dat komt. Ik had graag wat meer grip gewild, maar dat is er nu niet." Normaal gesproken is inhalen op de Hungaroring bijzonder lastig. Daarbij denkt Verstappen dat de race pace van de McLarens normaal gesproken te goed is. "Ik hoop dat de auto voor morgen in de race goed is en dat we ze op zijn minst kunnen volgen", vervolgt hij. "We gaan vanaf daar zien wat we kunnen doen."

Het is het volgende weekend waarin Red Bull alles allerminst cadeau krijgt. De buitenwacht vindt het spektakel geweldig. Verstappen geniet van het gevecht, maar had liever een ander resultaat gezien. "Ik vind de competitie geweldig, maar ik vind het leuker om daarin de beste te zijn. Momenteel heb ik het idee dat we achtervolgen en dat we wat moeilijkere weekenden hebben", aldus de Nederlander. Hij wil echter niet opgeven en richt zijn pijlen op een mogelijke zege zondag. "Ik ga altijd het gevecht aan, het is nu allemaal wat lastiger. Morgen wordt het wel wat warmer, misschien helpt dat ons nog."