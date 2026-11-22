Analyse

Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen deelt knock-out uit aan Mercedes in Las Vegas

Stoot en tegenstoot: Max Verstappen ging de confrontatie aan met George Russell en Kimi Antonelli in een meeslepende Las Vegas GP-knokpartij om de zege - maar wat Mercedes ook richting de viervoudig F1-kampioen wierp, het kreeg het niet voor elkaar om het te laten beklijven

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 10:16

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Autosport



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Misschien passend voor Las Vegas leek de nieuwste Grand Prix op de Strip meer op een bokswedstrijd dan op een Grand Prix - en de vrije training had perfect de rol van de weging op zich genomen. Max Verstappen en George Russell kwamen met elkaar in aanraking in bocht 14 tijdens FP3, de enige droge trainingssessie van het weekend, wat opnieuw leidde tot een stortvloed aan verbaal steekspel tussen het duo, terwijl ze hun wederzijdse antipathie nauwelijks konden verbergen. Hun weerzien op de eerste startrij beloofde spektakel, en velen vroegen zich hardop af of de twee elkaar in bocht 1 zouden raken. Voor de show was het beter dat dat niet gebeurde. Een bokser slaat zijn rivaal niet knock-out met de eerste klap in een gevecht om de wereldtitel; het publiek wilde de volle 12 ronden, en grosso modo kreeg het die ook.

De vierde Grand Prix van Las Vegas (natuurlijk de twee races rond de voormalige parkeerplaats van Caesars Palace niet meegerekend) bracht de gebruikelijke dosis bluf met zich mee en de totale overdaad aan celebritycultuur die je zou verwachten van een stad die zo opzichtig is. Het zou Las Vegas niet zijn zonder dat - maar gelukkig stond dit los van het hoofdevenement. Verstappen had poleposition (zij het nadat Kimi Antonelli een motorstraf kreeg nadat hij in de kwalificatie de snelste tijd had neergezet), en Russell stond naast hem.

Antonelli's pole-ronde was exemplarisch voor het weekend: de Italiaan had in de openingsfase eigenlijk geen bijzonder sterk tweetal sectoren neergezet, maar won zóveel tijd met een slipstream over het 1,2 mijl lange gedeelte van de Las Vegas Strip dat de ronden van alle anderen er ronduit middelmatig uitzagen. En dit was de helft van de sleutel tot de race: de uiterst krachtige combinatie van slipstream en deployment gebruiken om posities goed te maken.

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De andere helft was het behouden van die positie, en dat was duidelijk een stuk moeilijker. Dat werd overduidelijk in het wiel-aan-wielgevecht tussen Verstappen en Russell dat de eerste 40 ronden van de race bepaalde, waarin Russell er consequent moeite mee had om een inhaalactie om te zetten in een stevige greep op de leiding. Je kon er bijna je klok op gelijkzetten: Russell kreeg de slipstream en de inhaalmodus, ging Verstappen voorbij in bocht 14, maar bevond zich vervolgens bij het uitkomen van de bocht meteen in de verdediging en zag hoe Verstappen de plek weer terugpakte in bocht 17.

Het maakte ook niet uit hoe Verstappen het aanpakte: binnenom, buitenom — hij was absoluut niet van plan om langer dan een paar seconden naar een Mercedes-achtervleugel te zitten staren. Het waren pure rope-a-dope-tactieken van Verstappen: hij leunde tegen de touwen en incasseerde de klap, om vervolgens terug te slaan zodra Russell zijn voorraad batterijenergie had opgebruikt bij het inzetten van de inhaalactie. Verstappens verdediging werd aangevuld door Isack Hadjars reeks schermutselingen met Russell, al was de Fransman van mening dat zijn teamgenoot minder tijd aan het verdedigen en meer tijd aan het samen wegrijden naar voren zou moeten besteden.

Verstappen had his hands full with Russell - and later, Antonelli - throughout the race

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Op de zeer korte termijn voelde het alsof Mercedes geen antwoord had op Verstappen en zijn vermogen om de voorsprong in de race relatief strak in de hand te houden - maar deze race zou niet worden beslist in ronde 16, of ronde 23, of ronde 49. Lando Norris verwoordde het het best in een quote voorafgaand aan de race bij Sky Sports, door te suggereren dat dit een race was die zou worden uitgevochten tot aan de laatste draai van het roulettewiel. Niets anders telde behalve als eerste over de finish komen. Russell wist dat, nadat hij had gezien hoe zijn pogingen om de leiding te nemen werden afgeslagen in bocht 17. Hij wilde een kleine verandering in het energie-inzetplatform, misschien om iets minder van de batterij te verbruiken op het rechte stuk en vervolgens meer over te hebben bij het uitkomen van de bocht.

Dit werd iets duidelijker na de safetycar in ronde 19, veroorzaakt door een botsing tussen Sergio Pérez en Rafael Camara achteraan in het veld. Op dat moment had Hadjar zojuist opnieuw met succes de tweede plaats van Russell afgepakt, en hij greep zelfs ondeugend naar de tactiek om gas terug te nemen toen de safetycar naar buiten kwam om zijn pitvenster te openen, met als doel niet te veel te verliezen door achter Verstappen dubbel te stacken. Misschien kwam er een vleugje karma om de hoek kijken toen Russell toch weer voorbijging, waardoor hij opnieuw achter Verstappen kon plaatsnemen toen de herstart uiteindelijk plaatsvond.

"Jullie moeten naar de inzet in de laatste ronde kijken, want zij hebben het door, dat ze voor mij kunnen blijven tot aan de finishlijn," Max Verstappen

Hier vond Russell een manier om de leiding nog iets langer vast te houden. De tegenaanvallen van Verstappen in bocht 17 begonnen zich te verplaatsen naar bocht 1, omdat de verdedigende lijnen van de Mercedes richting de bocht nadelig bleken voor de exitsnelheid, waardoor de viervoudig kampioen zijn positie aan kop van het veld weer kon innemen.

De meesten vermoedden dat Russell waarschijnlijk zonder tijd kwam te zitten, omdat hij de leiding niet leek te kunnen vasthouden, en dat Antonelli een vergelijkbaar lot zou ondergaan wanneer hij in ronde 39 uiteindelijk zijn teamgenoot voorbijging. Hier was het moment waarop Verstappen - gezegend met de mentale scherpte om midden in het gevecht het verloop van de race te lezen - het strijdplan van Mercedes blootlegde.

"Jullie moeten in de laatste ronde naar de deployment kijken, want ze hebben door dat ze voor me kunnen blijven tot aan de streep," meldde hij via de radio.

Vanuit dat perspectief kreeg de race een heel andere betekenis: Mercedes probeerde de race niet in handen te nemen, maar slechts lang genoeg na een inhaalactie de leiding vast te houden. Door Verstappens tegenaanvallen uit te stellen tot een deel van het circuit ná de start-finishlijn, kon Russell of Antonelli in de laatste ronde dezelfde inhaalactie in bocht 14 plaatsen, met op zijn minst enig vertrouwen dat hij die tot aan de finish kon volhouden.

Antonelli spent his afternoon battling with the McLarens and Pierre Gasly before pulling himself into victory contention

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Verstappen bleef druk zetten en probeerde wat energie te sparen voor een overlap in bocht 17, voor het geval een Mercedes hem zou passeren. Het was waarschijnlijk gunstiger dat Antonelli direct achter hem zat, en niet Russell; die laatste had meer ervaring met Verstappens verdedigende tactieken en leek het volledige scala van zijn lijnen in de laatste bocht te kennen. Antonelli had niet dezelfde 35 ronden van jojo-actie meegemaakt, maar had in elk geval de zachte banden aan zijn zijde.

Voor Mercedes was het simpelweg belangrijk om in die laatste ronde dicht genoeg bij Verstappen te zitten, al werd die taak bemoeilijkt toen de twee McLarens tegen het einde van de race plotseling op een golfkam terechtkwamen. Het duo MCL40's werd ernstig gehinderd door hun gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken, een eigenschap die werd benadeeld door het chassis met meer luchtweerstand en de keuze voor kortere overbrengingsverhoudingen dit seizoen, maar hun kracht in de bochten en de toenemende snelheid gedurende de race leken de wedstrijd weer in hun voordeel te doen kantelen.

Verstappen was op dat moment ook alleen, omdat Hadjars voorvleugel na de safety car uit zichzelf was bezweken. Antonelli zette Verstappen desondanks onder druk en wist de leiding net lang genoeg vast te houden tot na het rechte stuk van start-finish, maar het gevecht om bocht 17 begon daarna weer in de richting van Verstappen te kantelen. Het zou altijd close worden, maar de Nederlander had net uitgezocht hoe hij de fracties van zijn herovering precies vóór de finishlijn moest timen...

...maar zoals later bleek, hoefde hij zich nauwelijks zorgen te maken, want Mercedes' hoop op de overwinning vervloog in de slotronden van de race. Met nog drie ronden te gaan had Russell de dreiging van de McLarens net van zich afgeschud en zette hij een inhaalactie in aan de binnenkant van Antonelli in bocht 5. In zijn haast kwam hij op het stoffige deel buiten de ideale lijn terecht en merkte hij dat de remwerking veel te zwak was om de bocht te halen, waardoor hij langzaam in de vangrail langs de buitenkant van de uitloopzone belandde. Toen hij de auto met minimale schade uit de muur had losgekregen, moest Russell accepteren dat zijn kansen door zijn eigen toedoen verkeken waren. Het was een bittere klap, maar wel een waar hij geen spijt van had.

"Ik wist dat ik, als ik de race wilde winnen, in de laatste paar ronden als tweede moest liggen," zei Russell later. "Kimi had niet de inhaalmodus en ik ging gewoon voor een risicovolle actie en betaalde daarvoor de prijs, maar ik heb er geen spijt van. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik had ook behoudend kunnen rijden en dan was ik als derde geëindigd."

No love lost: Russell and Verstappen duelled hard, but the Briton undid his own efforts to win - which Verstappen found to be of great amusement

Photo by: Manuel Eletto

Toen waren er nog twee. Antonelli probeerde momentum op te bouwen voor een alles-of-niets-inhaalactie in de laatste ronde om Verstappen te verslaan, en koos ervoor om in ronde 49 af te zien van een aanval om wat batterij te sparen - maar dat bleek uiteindelijk zijn ondergang.

"Ik liet het gas los vóór bocht 14 om de inhaalmodus te behouden en achter Max te blijven, zodat ik mezelf de beste kans op de overwinning zou geven. Maar doordat ik van het gas ging, werd er iets in het systeem geactiveerd, waardoor ik de bocht uitkwam met een lege batterij," bevestigde Antonelli.

"Dus ik verloor alles."

Het liften om achter hem te blijven, in plaats van de inhaalactie te plaatsen en die een paar bochten later weer kwijt te raken, had ervoor gezorgd dat de batterij niet meer werd opgeladen.

Daardoor was Antonelli traag uit bocht 17, en dat zette de deur open voor beide McLarens, die in werkelijkheid te ver achter Verstappen zaten om nog een verrassingsaanval op de leiding te kunnen doen.

Volgens Russell wonnen de Mercedessen op het rechte stuk achteraan ongeveer 1,2-1,3 seconde - noch Norris noch Oscar Piastri kon hopen dat goed te maken met hun tekort aan topsnelheid.

Niet dat ze teleurgesteld waren; een dubbel podium had er na de eerste helft van de race steeds onwaarschijnlijker uitgezien, en Norris was op een gegeven moment zelfs uit de top 10 gevallen.

Je zou wel heel vroeg in de ochtend moeten opstaan om Verstappen te verslaan. Laat op de avond? Geen schijn van kans.

Verstappen, die 49 ronden lang had moeten zweten tijdens de Grand Prix van Las Vegas, kon uiteindelijk volop genieten van zijn positie aan kop van het veld. Het was tekenend voor zijn status: velen hebben geprobeerd de viervoudig kampioen als de ‘beste’ van het veld te onttronen, maar zijn slimme verdedigende positionering en zijn vermogen om de strategieën van de coureurs om hem heen te lezen, lieten zien dat zelfs coureurs als Antonelli nog werk te doen hebben.

Je zou wel heel vroeg moeten opstaan om Verstappen te verslaan. Laat op de avond? Geen schijn van kans - Verstappen bracht de race naar de twaalfde ronde, maar het Mercedes-duo schakelde zichzelf daar waarschijnlijk al uit zodra ze zover waren gekomen.

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Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

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