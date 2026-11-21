Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen deelt interessante theorie over Ferrari's gebrek aan topsnelheid in F1 2026

Naast de kleinere turbo wijst Max Verstappen eveneens naar de ‘exhaust blowing’ van Ferrari. Het gebrek aan topsnelheid is extra pijnlijk op een circuit als Las Vegas.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 12:27

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Waar Max Verstappen ondanks zijn tweede tijd in de kwalificatie nog niet helemaal tevreden was – hij wees naar een mysterieus probleem met de RB22 – volstaat een blik op Ferrari om te zien dat het nog vele malen erger had gekund.

De Scuderia sneuvelde voor het eerst sinds Imola 2025 met beide auto’s in Q2, waarna Lewis Hamilton uitlegde dat vloerschade en deployment issues hem parten hebben gespeeld. Het verloren deel van de vloer heeft hem naar eigen schatting drie à vier tienden gekost, terwijl het deploymentprobleem zes tienden zou hebben gescheeld.

Dat gezegd hebbende, wist Ferrari op voorhand al dat het circuit in Las Vegas een behoorlijke uitdaging zou vormen voor de SF-26. Het hangt deels samen met bewuste ontwerpkeuzes. Zo rijdt Ferrari met een kleinere turbo dan de meeste andere motorfabrikanten, wat Ferrari zeker begin dit jaar een voordeel off the line verschafte, maar wat ook gevolgen heeft voor het pure vermogen.

Ferrari heeft twee ADUO-tokens ontvangen, wat betekent dat de Italiaanse fabrikant volgens de FIA-metingen tussen de 2% en 4% tekortkwam ten opzichte van de beste interne verbrandingsmotor op de grid, het exemplaar van Red Bull.

In Las Vegas is dat nog pijnlijker dan normaal, aangezien de clipping er op het lange rechte stuk in kickt en coureurs dan voor een bepaalde periode enkel op het vermogen van de interne verbrandingsmotor rijden.

Het verklaart ten dele waarom Ferrari zoveel topsnelheid tekortkomt, al ziet Verstappen ook nog een andere factor. “Ze komen natuurlijk topsnelheid tekort, maar dat heeft ook te maken met hoe zij die exhaust blowing hebben. Want als je naar een Haas kijkt, is het een stuk minder erg op het rechte stuk”, zei Verstappen toen Motorsport.com hem vroeg naar Ferrari’s dramatische kwalificatie.

“Het is altijd een combinatie van hoeveel downforce je wilt hebben en hoeveel vermogen je bereid bent om daarmee in te leveren. Hoe groter je dat ding voor de uitlaat bouwt, hoe meer vermogen je verliest. Dus ze hebben het natuurlijk ook een beetje zelf in de hand.”

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Verstappen refereert daarmee aan de exhaust wing van Ferrari, waar de Scuderia dit jaar een voorloper mee is geweest. Het helpt om extra downforce te genereren, maar kan op de lange rechte stukken van bijvoorbeeld Las Vegas een extra handicap vormen, denkt Verstappen. “Op zo’n circuit als hier kan dat inderdaad een grote handicap zijn. Dus daar moet je jezelf dan misschien een beetje op aanpassen, maar ja, dat moet ze zelf natuurlijk uitvogelen!”

Red Bull heeft in ieder geval grote stappen gezet op energy-poor circuits. Begin dit jaar was de efficiëntie op dat soort circuits nog een zwakke plek, zeker vergeleken met Mercedes, maar gedurende het seizoen heeft Red Bull Ford Powertrains daar veel kennis over vergaard.

“Aan het begin hadden wij natuurlijk heel veel problemen met onze auto en zaten we er nog niet helemaal top in met de motor. Ik denk dat wij daardoor automatisch makkelijkere stappen hadden om te zetten, maar evengoed hebben we die stappen wel gezet. Daar moeten we trots op zijn.”

Los van deze pure performance draait in Las Vegas eveneens veel om de uitvoering. De slipstream had een extreem effect, volgens vele coureurs zelf groter dan dat ze ooit hadden meegemaakt, en dat maakt het des te verrassender dat de Ferrari-coureurs meestal zonder slipstream zaten in de kwalificatie.

Juist gezien het gebrek aan topsnelheid lijkt dat een merkwaardige keuze, al wenste Verstappen zich in dat opzicht liever niet al te kritisch over Ferrari uit te laten. “Tja, maar dat is vanaf buitenaf oordelen. Ik focus me gewoon op ons eigen team. Het is natuurlijk altijd ons doel om zo min mogelijk fouten te maken en zo goed mogelijk altijd overal bovenop te zitten. Ik denk dat wij het vandaag qua uitvoering best goed hebben gedaan.”

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- Het Motorsport.com-team

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