Verstappen debuteert op Goodwood Festival of Speed: "Geweldig evenement"

"Het was geweldig. Ik kijk hier thuis ieder jaar naar op televisie, maar het is geweldig om hier te zijn en zoveel mensen te zien, maar ook zie je ieder jaar zoveel verschillende auto's. Ik hou van racen en ik hou van auto's. Het is een geweldig evenement en het is geweldig om hier vandaag te zijn", zegt Max Verstappen na zijn eerste optreden op het Goodwood Festival of Speed. Red Bull Racing greep het auto- en motorsportfestival in West Sussex aan om te vieren dat het team voor het twintigste jaar op rij aan de start staan in de Formule 1 en dus werden alle registers opengetrokken door de Oostenrijkse renstal.

Verstappen maakte op Goodwood zijn opwachting in de Red Bull RB16B, de bolide waarmee hij in 2021 zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde. Hij was zeker niet de enige die zich liet zien op Goodwood. Sergio Pérez was van de partij om de heuvelklim af te leggen in de Red Bull RB18, terwijl teambaas Christian Horner voor de gelegenheid in de Red Bull RB8 van Sebastian Vettel stapte. Mark Webber, Daniel Ricciardo en David Coulthard namen plaats in respectievelijk de RB6, RB7 en RB9, de overige drie kampioensauto's van Sebastian Vettel. Tot slot was voormalig Red Bull F1-coureur Christian Klien erbij om de allereerste bolide van het team, de RB1, te besturen op de heuvelklim.

Op het relatief nabijgelegen Goodwood Circuit wordt jaarlijks ook de Goodwood Revival gehouden, een festival waarbij wordt geracet met auto's en motorfietsen die tussen 1948 en 1966 - de jaren waarin het circuit officieel in gebruik was - op het circuit raceten. Ook bij dat evenement was Verstappen nog niet eerder van de partij - in tegenstelling tot huidige Red Bull-ontwerper Adrian Newey. "Ik heb Adrian eraan zien meedoen, maar meestal rijdt hij daar met illegale auto's rond. Hij past de auto's zelf aan en ik denk dat ze meer grip hebben dan andere auto's", zei Verstappen, die zelf met Daniel Ricciardo aan het evenement zou willen deelnemen. "Ik zou het leuk vinden om eens mee te doen en het zou heel leuk kunnen worden als ik met Daniel een auto deel."