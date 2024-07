Max Verstappen: "Ik dacht op P5 of P6 te eindigen, maar strategie was goed"

Max Verstappen wist zich zaterdag met vloerschade te verzekeren van de vierde plek op de grid. De Red Bull-coureur miste honderd downforcepunten en dacht Q3 niet eens te halen, maar hield de schade beperkt. Voor de race kon hij rekenen op een nieuwe vloer, eentje van dezelfde specificatie waardoor hij niet vanuit de pitstraat hoefde te starten. Vanaf de vierde startplek wist Verstappen snel toe te slaan door Lando Norris buitenom te pakken, nadat de McLaren-coureur even bij landgenoot Lewis Hamilton had gekeken. Op race pace in natte omstandigheden bleek de McLaren nadien sneller dan de Red Bull. Teambaas Andrea Stella legde uit dat McLaren na de vrijdagtrainingen voor meer downforce had gekozen, waardoor Norris en Oscar Piastri over de baan vlogen toen de regen naar beneden kwam.

Verstappen wist op zijn beurt weer voor Russell en de onfortuinlijke Piastri te komen door op het juiste moment de switch naar intermediates te maken. Ook in die omstandigheden kon Red Bull Racing echter nog niet meteen een vuist maken voor de leiding. Sergio Pérez werkte al lange tijd een kansloze missie af, terwijl Verstappen op de derde stek bleef hangen. Na zijn laatste pitstop bleek er op de harde band echter wel ineens tempo in de RB20 te zitten. Verstappen naderde zowel Norris als Hamilton met rasse schreden en wist eerstgenoemde in ronde 48 te pakken bij Stowe. Er waren te weinig ronden over om zijn titelrivaal uit 2021 nog te bedreigen voor zijn thuisfans, waardoor Verstappen achter Hamilton genoegen heeft moeten nemen met P2. Daarmee loopt hij overigens wel 'gewoon' uit in het kampioenschap.

'We misten de snelheid, dus blij met het podium'

Dat laatste had Verstappen zelf lange tijd niet verwacht tijdens de enerverende F1-middag in Silverstone. "We hadden de snelheid gewoonweg niet. In de beginfase toen het erop aankwam, zakten we al weg. Op een gegeven moment zag het er niet goed uit en dacht ik zelfs 'gaan we vandaag als vijfde of zesde eindigen?' Maar goed, daarna hebben we de juiste calls gemaakt. Bij de overstap van de slicks naar de intermediates en daarna weer terug naar de slicks zijn we iedere keer op het juiste moment naar binnen gegaan. Ook de keuze van het team om aan het eind naar de harde band te gaan in plaats van de softs heeft me geholpen. Ik denk dat we daardoor alsnog tweede zijn geworden. Het had een stuk slechter af kunnen lopen, maar met de juiste keuzes hebben we het podium alsnog gehaald en daar ben ik blij mee."

"Toen het begon te regenen, zakte ik al wat weg en worstelde ik met een gebrek aan grip", duidt Verstappen op het begin van de race. "Daardoor wilde ik niet al te veel risico's nemen. De mannen voor mij gingen er vol voor en ik probeerde zelf vooral op de baan te blijven. Die fase was lastig, maar daarna was het overduidelijk dat we naar intermediates moesten en dat we die zolang mogelijk in leven moesten houden. Toen de zon tevoorschijn kwam, voelde ik me nog best comfortabel op inters, maar ja, je moet dan toch gokken op welk moment je weer naar slicks gaat. Gelukkig hebben we dat allemaal goed gedaan", sluit de drievoudig wereldkampioen af.

Video: Max Verstappen pakt Lando Norris voor P2 in Silverstone