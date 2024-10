Max Verstappen dacht aan pole voor Russell-crash: "Lag zelfs nog gratis rondetijd"

Max Verstappen kan ondanks het mislopen van pole-position voor de hoofdrace terugkijken op een geslaagde zaterdag in Austin. De Red Bull-coureur zegevierde in de sprintrace door die van start tot finish te leiden en leek later die dag ook de snelheid voor pole te hebben. Verstappen zat met een snelle eerste sector bijna twee tienden onder wat Lando Norris tot dan toe op de klok had gezet, maar kon die ronde door een stevige crash van George Russell niet afmaken. Verstappen moet zondag daardoor als tweede oplijnen naast zijn McLaren-opponent voor de run omhoog naar de eerste bocht.

Verstappen erkent dat hij tijdens de eerste run een klein foutje maakte in bocht 19, waardoor hij op de meet 0.031 seconde toe moest geven. "In de eerste ronde van Q3 verloor ik daar inderdaad best veel tijd. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik stuurde misschien iets te laat in, omdat ik wat meer snelheid mee wilde nemen, maar daardoor ging ik juist te wijd. Anders was die ronde ook al wel goed genoeg voor pole geweest", blikt hij in de persconferentie terug. "Dat is natuurlijk zonde, maar goed, ik wist toen dat we nog wel een run te gaan hadden. Jammer genoeg kon ik die ronde alleen niet afmaken. Ik wist ook dat er in bocht 19 nog gratis rondetijd lag, alleen kwam ik daar door die crash dus nooit aan toe... Anders denk ik dat we een goede kans op pole-position hadden gehad, maar zo gaat het soms. We staan nog steeds op de eerste startrij en de potentie om eerste te staan was er in ieder geval wel, dus dat is positief."

Dat laatste is voor Verstappen het belangrijkste na de zaterdagse actie in Texas, de conclusie dat de RB20 met updates aan onder meer de vloer weer een competitieve auto is. Niet voor niets concludeerde de wereldkampioen dat de sprintrace 'als vanouds' aanvoelde. "Het hele weekend verloopt een stuk positiever voor ons. We konden weer voor pole vechten en dat is al even geleden. We leken competitief in de sprintrace en hebben daarna nog enkele kleine veranderingen aan de auto doorgevoerd. Ook die dingen voelden tijdens de kwalificatie weer goed aan, dus ik hoop nu vooral dat het morgen ook allemaal zo werkt."