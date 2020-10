Marko: Competitieve motor nodig, maar geen clausule Verstappen

Na afloop van het raceweekend op de Nürburgring deed Marko al uit de doeken dat Red Bull na het vertrek van Honda drie opties heeft. Van die mogelijkheden gaat de voorkeur uit naar het voortzetten van het huidige Honda-project, maar dan wel in eigen beheer. In combinatie met het bevriezen van de motorische doorontwikkeling vanaf 2022, hetgeen Marko bij de FIA en andere teams wil afdwingen, moet dat ervoor zorgen dat Red Bull competitief blijft.

Geen harde motorclausule in contract Verstappen

Marko bevestigt daarbij nogmaals dat vechten om de hoofdprijzen een belangrijke voorwaarde is om Max Verstappen binnenboord te houden. "Het is zo dat wij een competitieve motor willen hebben en dat we die ook nodig hebben. Het is overduidelijk dat Max Verstappen precies hetzelfde wil, al is er geen concrete, motorische vertrekclausule voor hem als we bijvoorbeeld geen Honda-motor meer kunnen krijgen", zegt hij in gesprek met Sport1.

Tijdens een online persconferentie op de Nürburgring liet teambaas Christian Horner op navraag van Motorsport.com ook al weten dat het nieuwe contract van Verstappen geen motorische clausule bevat en dat hij niet bang is voor een vertrek van zijn Nederlandse vaandeldrager op het asfalt. "Max gelooft nog steeds in dit team en hij gelooft ook dat dit team de gewenste successen kan behalen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat schuitje heeft een competitieve motor nodig."

Waar de Red Bull-kopstukken over een competitieve motor spreken, krijgt Marko de vraag voorgeschoteld hoe men zoiets precies vaststelt. "Nou, dat is relatief makkelijk te constateren. Als je puur naar het aantal pk's kijkt van Ferrari, Mercedes, Renault en Honda, dan zit het onderlinge verschil nu ongeveer op vijftien à twintig pk. Ferrari ligt daarbij wat achter, maar ik neem aan dat zij volgend jaar dichterbij komen. Verder wordt er achter de schermen ook gesproken over een BoP [Balance of Performance], dat wil zeggen gesprekken om de motoren iets dichter bij elkaar te krijgen middels de fuel flow-meter. Daarmee zijn we over het algemeen op de goede weg in de Formule 1 en als wij deelnemen, dan zullen we dat ook doen met een motor waarmee we kunnen winnen."

Nieuw motorreglement kan pas vanaf 2025

Red Bull wil de touwtjes daarvoor graag in eigen hand nemen, door zelf het project van Honda voort te zetten in Milton Keynes. Dat gaat echter om een tussenoplossing totdat het nieuwe motorreglement in 2026 van kracht is. Er gaan overigens stemmen op om de invoering daarvan naar voren te halen om voordien al nieuwe toetreders te lokken. "Wij staan natuurlijk positief tegenover de intrede van een nieuwe fabrikant, al staan er momenteel geen nieuwe merken klaar om in te stappen. Dat komt doordat het om een relatief korte periode van vier jaren gaat met de huidige motoren, doordat de techniek waanzinnig complex is en de kosten erg hoog zijn. Daarom denk denk ik dat er onder dit reglement niemand zal toetreden."

Dat laatste geldt ook voor de Volkswagen Group, die volgens informatie van deze website reëel gezien pas in 2024 kan instappen. Daarvoor wil topman Herbert Diess graag een overstap op duurzame brandstoffen zien, hetgeen voor Marko ook een belangrijk thema is - wellicht met het oog op een toekomstige samenwerking. "Praktisch gezien zou het verstandig zijn om het nieuwe reglement iets eerder in te voeren. Alleen het punt is dat er nu nog geen gedetailleerd, motorisch reglement ligt. Ik weet wel zeker dat de synthetische dan wel duurzame brandstoffen een grote factor zullen vormen. De invloed daarvan zal groter worden en misschien gaan we wel volledig over op synthetische brandstoffen. Alleen gelet op alle ontwikkelingen die daaraan vooraf moeten gaan, denk ik dat het nieuwe reglement op z'n vroegst in 2025 kan worden ingevoerd."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

