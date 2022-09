Verstappen over complotdenkers na Dutch GP: "Krankzinnige gedachte"

De Grand Prix van Nederland heeft voor AlphaTauri en Red Bull-stratege Hannah Schmitz nog een vervelend staartje gekregen. Beide partijen hebben op sociale media te maken gekregen met verdachtmakingen en zelfs haat. Het stilvallen van Yuki Tsunoda, die een virtual safety car veroorzaakte toen er voor zijn gevoel een band los zat, zou zijn om Max Verstappen te helpen in het gevecht met Lewis Hamilton. De daaropvolgende haat heeft geleid tot een officieel statement van AlphaTauri, waarin het team de berichten op sociale media teleurstellend en kwetsend noemt.

"Ik ben blij dat ze een statement naar buiten hebben gebracht, net zoals wij dat met veel andere dingen hebben gedaan. Wat er gebeurd is, is natuurlijk niet correct. Uiteindelijk mogen deze dingen helemaal niet gebeuren. Dat je erover nadenkt, is op zichzelf al krankzinnig. Waarom zou je überhaupt denken dat zoiets gebeurt is in deze sport? En dat individuele teamleden dan ook nog haat te verduren krijgen, gaat me echt te ver", reageert Verstappen in Monza op een vraag van Motorsport.com. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat iemand zoiets zou doen."

Het legt volgens Verstappen een groter probleem op sociale media bloot. "Dit krijg je als je alles maar open laat op sociale media. Iedereen kan zeggen wat hij of zij wil. Er moet in mijn optiek veel meer focus liggen op het tegengaan van haat. Bedrijven doen wel iets, maar lang niet genoeg. De mensen gaan gewoon verder met een ander account, en zelfs als ze jouw IP-adres blokkeren, dan vinden die mensen nog wel een weg. Ze moeten dus een andere oplossing vinden. Sociale media worden steeds groter en dat is op zich mooi, maar er zitten ook negatieve aspecten bij."

Dat het ditmaal zijn eigen team raakt, maakt voor Verstappens mening geen verschil. "Nee, het maakt niet uit om welk team het gaat. Het is gewoon belachelijk. Aan de andere kant weten we zelf natuurlijk wel waar we mee bezig zijn en is dat het belangrijkste. We zijn blij dat we in Zandvoort hebben gewonnen en in principe maakt het niet uit wat mensen op sociale media zeggen, maar goed, het moet in principe helemaal niet gebeuren. Dat moeten we benadrukken zodat het over een paar jaar hopelijk niet meer kan." De regerend wereldkampioen benadrukt tot slot dat alle tumult Red Bull als team of Schmitz als individu niet echt van de leg brengt. "Zeker niet. Hannah is een sterke vrouw en ze weet waar ze mee bezig is. Daarvoor hoeven we ook niet één-op-één met elkaar te spreken. Ze is er dit weekend niet bij, al komt het misschien wel ter sprake als ik haar later weer zie. Eigenlijk moeten we er niet te veel aandacht aan geven, want dat verdienen deze mensen ook niet."

F1-update: De Nederlandse Grand Prix in Zandvoort tactisch geanalyseerd