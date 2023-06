Max Verstappen sleepte in Canada zijn zesde overwinning van het Formule 1-seizoen 2023 binnen. Hij kwam een kleine tien seconden voor Fernando Alonso over de streep. Met zijn 41ste zege evenaarde hij F1-legende Ayrton Senna. De Braziliaan is de held van Lewis Hamilton, die in Montreal derde werd. Het toeval wil dat Canada ook de plek is waar de Brit in 2017 Senna's toenmalige record van 65 pole-positions evenaarde. De Brit heeft nu 103 pole-positions, met evenveel overwinningen.

De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat deze records in de loop van de tijd verbroken kunnen gaan worden, gezien de "geweldige prestatie" die de 25-jarige Red Bull-coureur tot nu toe levert. Hij dringt er daarom bij Mercedes op aan om Red Bull af te remmen om zijn records te behouden. "Max heeft tot dusver geweldig gepresteerd", zegt Hamilton. "Zijn carrière verloopt tot nu toe ongelooflijk. Hij gaat zeker de cijfers van Senna overtreffen. Wij werken eraan om de auto op het juiste niveau te krijgen, zodat we hem kunnen afremmen. Zijn loopbaan duurt nog wel even en Verstappen kan mijn record verbreken. Uiteindelijk zijn records er ook om gebroken te worden. Hij heeft een geweldig team. Maar zoals ik zei, we moeten hard werken om dit te vertragen. Ik hoop dat we er, in ieder geval in de laatste periode van mijn carrière, wat dichter op zitten."

Red Bull-teambaas Christian Horner bestempelt de regerend wereldkampioen als een megatalent en stelt dat Verstappen al hetzelfde aanzien heeft als de groten van F1. "We zijn getuige van de opkomst van nog een megatalent", aldus de chef. "Je kunt nu net zo over hem gaan praten als over de groten der aarde. Hij heeft Senna geëvenaard. Ik vond het podium [in Canada] eigenlijk heel toepasselijk voor de laatste paar decennia F1 met Max, Fernando Alonso en Lewis. Hij blijft op hoog niveau presteren."

Verstappen zelf bleef vooral terughoudend over het evenaren van Senna's record. "Dat ik op gelijke hoogte kom met Ayrton, is natuurlijk iets ongelooflijks. Daar ben ik trots op, maar ik hoop niet dat hier bij blijft. Ik hoop dat we nog meer races winnen." Op de vraag aan Horner waarom zijn coureur nogal terughoudend bleef, antwoordt de Brit dat Verstappen in het openbaar nogal ingetogen is, maar dat de prestatie achter gesloten deuren zeker wel aan bod kwam. "Een deel van hem zal best trots zijn", zegt de leidinggevende. "Hij is niet iemand die snel zijn emoties laat zien. Hij is bescheiden en over het algemeen vrij ingetogen. Achter de schermen denk ik dat het veel voor hem betekent. Hij is niet iemand die op en neer springt op het podium."