Aan het eind van het seizoen komt de Formule 1 traditiegetrouw met de verkiezing van de beste coureur volgens de F1-coureurs zelf. Na het bloedstollende seizoen 2021 ging Max Verstappen voor het eerst met deze uitverkiezing aan de haal, hetgeen in 2022 logischerwijs een vervolg kreeg. Na het dominante seizoen 2023 mag het geen verrassing heten dat de naam van Verstappen wederom bovenaan de lijst prijkt.

Coureurs mogen hun collega's punten geven, vergelijkbaar met het normale puntensysteem in de Formule 1. Het betekent dat de beste rijder volgens een bepaalde coureur 25 punten krijgt toebedeeld, waarna het stapsgewijs afbouwt tot één punt voor de nummer tien. Uit de lijst van de Formule 1 blijkt dat negentien coureurs hebben meegedaan aan de stemming. Enkel Mercedes-piloot Lewis Hamilton heeft zich - net als de voorgaande jaren - onthouden van stemming.

Diezelfde Hamilton kan wel rekenen op waardering van zijn collega's. De zevenvoudig wereldkampioen staat achter Verstappen tweede in de lijst. Fernando Alonso completeert de top drie is en daarmee drie plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar. De ervaren Spanjaard maakte dit jaar een bijzonder sterke indruk en nam het opgekrabbelde Aston Martin bij de hand. Lando Norris is door zijn collega's als vierde coureur van 2023 gezien, voor beide Ferrari-rijders. Charles Leclerc is Carlos Sainz nog wel nipt voorgebleven in de ranglijst, al is hij drie plekken gezakt ten opzichte van een jaar geleden. Toen was de Monegask nog runner-up in de stemming achter Verstappen.

In het wereldkampioenschap van 2023 bezette Sergio Perez de tweede stek, maar hij wordt door zijn collega's beduidend lager ingeschat. Perez komt bij de stemming slechts als tiende uit de bus. Hij moet daarmee onder meer Pierre Gasly, Oscar Piastri en Williams-kopman Alexander Albon voor zich dulden. Met een achtste plek is Piastri ook volgens zijn collega's afgetekend 'rookie of the year'