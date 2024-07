Max Verstappen: "Moet eerst beelden terugzien, maar hele race was dramatisch"

De Grand Prix van Oostenrijk heeft voor Max Verstappen niet het gewenste verloop gekregen. Waar de eerste dagen van het raceweekend in Spielberg crescendo verliepen, is het geheel in mineur geëindigd. De wereldkampioen controleerde de wedstrijd tot aan de laatste serie pitstops, maar zag de race vervolgens een enorme wending nemen. De pitstop van Red Bull was met 6.5 seconden veel langzamer dan gebruikelijk en bovendien moest Verstappen in tegenstelling tot Lando Norris naar een gebruikte set mediums wisselen. Het leidde een langdurige strijd in, eentje waarbij Norris meermaals de aanval opende en die uiteindelijk voor beide mannen in tranen eindigde. Na contact in bocht 3 liepen beide coureurs een lekke band op. Voor Norris bleek het bij terugkomst in de pits zelfs einde oefening, Verstappen kon inclusief een tijdstraf van tien seconden nog wel een vijfde plek meepakken.

"Ik baal gewoon van deze hele race. Dat we tegen elkaar aankomen is natuurlijk niet ideaal. Ik had al wel een paar keer het gevoel dat hij steeds van heel ver aan het [uit]remmen was, dat hij de auto zeg maar heel moeilijk tot stoppen kreeg en dat we [toen al] tegen elkaar aan zouden komen als ik niet naar buiten of naar rechts had gestuurd. We gaan het straks allemaal nog eens bekijken, maar van onze kant is de race natuurlijk helemaal dramatisch geweest", concludeert Verstappen voor de camera van Viaplay. "De strategie voor mij was gewoon klote. Ik heb al heel vaak gezegd 'mijn banden zijn eraan en we moeten naar binnen', ook omdat ik met het verkeer heel veel tijd heb verloren. De pitstops waren natuurlijk ook helemaal klote. Alles wat fout kon gaan, ging vandaag helemaal fout."

Specifiek gevraagd naar het moment met Norris, vervolgt de Red Bull-coureur: "Ik zal het nog een keer bekijken. Ik verdedig natuurlijk een beetje de binnenkant, maar ga niet heel ver naar binnen. Daarna gaat hij helemaal buitenom en rijden we volgens mij met de achterwielen tegen elkaar aan. Het is eigenlijk een heel raar moment, totaal niet verwacht ook." Bij de Britse collega's van F1 TV voegt Verstappen er nog aan toe: "Dit is uiteindelijk heel ongelukkig en wat je niet wilt zien. Zo simpel is het gewoon. Ik zal de beelden terugkijken. Op dit moment is het heel makkelijk om iets te zeggen, maar het is beter om eerst goed te bekijken wat er verkeerd is gegaan. Het was een rare hoek waaronder we elkaar raakten, heel gek dat we allebei een lekke band hebben opgelopen." De Limburger benadrukt dat hij er nog wel met Norris over zal spreken, maar niet meteen. "Natuurlijk zullen we hier over praten, maar nu is niet het moment. Het is beter om even te wachten, totdat alles een beetje is afgekoeld."

Verstappen vindt het echter nog belangrijker dat de race an sich niet goed is verlopen voor Red Bull Racing. Zo zijn er meerdere dingen voor verbetering vatbaar: "De banden werden te warm en opeens was de balans van de auto helemaal weg. Dat was ook heel raar. Twee keer was onze pitstop slecht en ik had al een paar keer gezegd 'we moeten naar binnen'. Hier verlies je gewoon heel veel in het verkeer als de banden oud zijn. Gisteren liep het zo goed en vandaag ging het in de race voor geen meter, dat is natuurlijk heel raar."

Video: Bekijk de aanvaring tussen Verstappen en Norris zelf