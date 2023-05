Max Verstappen wijst circuit aan waar hij met F1 graag terug zou keren

De Formule 1-planning is tegenwoordig al overvol en dus is het geen geheim dat Max Verstappen liever minder dan meer races op de kalender ziet verschijnen. Dit jaar gaat dat onbedoeld ook gebeuren, al hangt het natuurlijk nauw samen met de corona-angst in China en het noodweer dat Emilia-Romagna afgelopen week teisterde. Aannemende dat er geen ander moment voor Imola kan worden gevonden, zal het lopende seizoen 22 races tellen in plaats van de initieel bedachte 24.

Dat is voor Verstappen logischerwijs nog altijd meer dan genoeg, al zou er wat hem betreft best één van de bestaande Grands Prix mogen worden ingeruild voor nog een race op Italiaanse bodem. Als ter sprake komt naar welk circuit hij met de Formule 1 graag nog eens zou terugkeren, luidt het antwoord namelijk: "Nou, doe Mugello dan maar weer terug." Verstappen refereert daarmee aan 2020, toen F1 in coronatijd naarstig op zoek moest naar circuits en onder meer bij Mugello uitkwam voor de Grand Prix van Toscane. "Daar heb ik natuurlijk nog niet zoveel geracet, slechts twee bochten", lacht Verstappen. "Maar het circuit is wel heel mooi om op te rijden." In de Grand Prix van Toscane kwam Verstappen zeer beroerd van zijn startplek en was hij in de openingsronde al klaar na contact van achteren. De bekende boordradio 'I'm stuck, this is what you get with that f*cking shitshow, honestly' zou volgen.

Waar Verstappen graag nog eens wat langer op het circuit van Mugello zou racen in een F1-auto is de realiteit dat de koningsklasse voor het uitbreiden van de kalender naar andere werelddelen kijkt. Zo heeft de organisatie in Zandvoort niet voor niets aan deze website laten weten dat het 'niet vanzelfsprekend' is dat de Nederlandse Grand Prix na 2025 nog jaarlijks op de planning staat. Rouleren zou reëel zijn doordat FOM steeds minder races in Europa en meer in het Midden-Oosten en Amerika organiseert. Met Las Vegas staat er dit jaar een derde krachtmeting in de Verenigde Staten op het programma en er wordt al voorzichtig gefluisterd over een vierde op termijn.

Verstappen vindt Road America beste optie voor extra race in VS

Als dat daadwerkelijk het geval blijkt, heeft Verstappen alvast een idee. Verschillende rijders hebben Laguna Seca genoemd, al luidt de disclaimer daarbij altijd dat het voor de Formule 1 niet zou kunnen. Maar de wereldkampioen denkt daar anders over: "Dat kan zeker, we rijden toch ook in Monaco? Er zijn wel een paar mooie opties in Amerika. Ik vind Virginia bijvoorbeeld ook mooi, al is die baan misschien minder in een F1-auto en meer iets voor een GT. Road America is ook heel mooi, dus er zijn wel een paar circuits waar je heen kunt gaan."

Als F1 op termijn nog een race in The States aan de planning wil toevoegen, gaat de voorkeur van Verstappen dus uit naar de laatstgenoemde optie, die old school-baan in Wisconsin. "Road America is natuurlijk wel redelijk snel voor F1. Maar zoals elk circuit dat Formule 1-wedstrijden houdt, zouden zij dan natuurlijk bepaalde aanpassingen aan het circuit moeten doen." Haalbaar is dat volgens de Red Bull-coureur zeker, maar of het ooit gaat gebeuren is een tweede. Een mooi circuit is immers niet het enige en zelfs niet het voornaamste criterium waar FOM tegenwoordig naar kijkt. Commerciële aspecten prevaleren en dus is de vraag stellen hem eigenlijk ook meteen beantwoorden.

Video: Met Fisichella in een F1-auto onboard over het circuit van Mugello