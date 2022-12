Max Verstappen stelde met nog vier races op het programma zijn tweede wereldtitel veilig. Het lukte de Red Bull-coureur om uiteindelijk vijftien Formule 1-zeges in een seizoen te halen, een nieuw record. Daarnaast maakte Verstappen samen met teamgenoot Sergio Perez Red Bull ook kampioen bij de constructeurs, iets dat sinds 2013 niet meer gelukt was. Checo won zelf twee races en eindigde als derde in de eindstand. Ferrari en Red Bull gingen begin 2022 nog nek-aan-nek. De Scuderia viel echter terug, terwijl de RB18 juist sterker werd. Red Bull had succes, ondanks dat het door de intense strijd in 2021 laat aan de RB18 kon beginnen.

"Als team begrepen we simpelweg de reglementen goed", trapt Red Bull-teambaas Christian Horner af. "Wij waren een van de laatsten die aan de slag konden met de nieuwe regels en als je ook nog het gevecht van vorig jaar in het achterhoofd houdt, dan kunnen we niets anders dan zeggen dat het team geweldig werk heeft geleverd door met zo'n auto te komen. Begin dit jaar hadden we echt het idee dat we een achterstand hadden. Niemand had toen kunnen voorzien wat er dit jaar allemaal op en naast de baan zou gebeuren."

Red Bull Racing kende dus veel succes in 2022, ondanks wat controverses buiten de baan. Het team werd bestraft vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 en had interne spanningen door de teamorders in Brazilië. Ook kende de formatie een lastige start met diverse uitvalbeurten. Verstappen spreekt over een geweldige teamprestatie, helemaal na het moeilijke begin. "Ik had nooit gedacht dat we het zo zouden kunnen omdraaien, niemand in het team", aldus de jonge kampioen. "Het is echt geweldig om onderdeel te zijn van dit team. We genieten veel. Uiteraard ligt onze focus op presteren, maar je moet ook genieten van het moment en dit waarderen. Dat is wat we hebben gedaan. Dat blijven we doen, ook al richten we ons op volgend jaar. We zeggen altijd dat het beter kan, maar het is nu lastig om het nog veel beter te doen. Echter blijven we daar naar streven."