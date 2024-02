Verstappen en Horner begrijpen andere F1-teams: "We bewezen dat het snel is"

Bij de invoering van het nieuwe reglement in 2022 waren er drie uiteenlopende sidepodfilosofieën op de grid te zien: zeropod van Mercedes, inwash met de kenmerkende badkuip van Ferrari en downwash bij Red Bull. In het voorbije kalenderjaar zijn de meeste teams in meer of mindere mate overgestapt op de sterk aflopende downwash-sidepods. Mercedes deed zeropod in de ban tijdens de Grand Prix van Monaco, Ferrari switchte een week later in Barcelona van ontwerp.

Tijdens de winterstop publiceerde deze website over een ander aspect dat tot dan toe onderbelicht was gebleven, maar volgens technisch directeur Pierre Waché wel degelijk een belangrijke rol speelt in het Red Bull-concept: de ophangingskeuze. Al sinds de invoering van het reglement rijdt Red Bull Racing met een pull-rod aan de voorkant en een push-rod aan de achterkant. Een trekstangophanging voor en een duwstangophanging achter dus, exact het tegenovergestelde van wat de meeste teams hadden. Enkel McLaren koos meteen voor dezelfde opzet en dat team heeft zich in de tweede seizoenshelft van 2023 in meerdere raceweekenden het tweede team getoond. "Maar in 2022 reden ze ook met een pull-rod voor en push-rod achter en toen waren ze nog niet snel!", reageert Waché met een lach.

Toch lijkt het niet helemaal toeval. In het voorbije launch season hebben meerdere teams de switch gemaakt. Zo rijdt Sauber dit jaar met een pull-rod aan de voorkant en hebben Mercedes en in het kielzog daarvan Aston Martin en Williams de overstap naar een push-rod aan de achterkant gemaakt. Het is een belangrijke trend uit de autopresentaties en eentje die ze bij Red Bull begrijpen.

Verstappen snapt dat concurrenten Red Bull kopiëren

"Als je denkt dat dit de juiste richting is, dan snap ik het natuurlijk wel. Wij denken in ieder geval wel dat dit de juiste richting is. We hebben in de afgelopen twee jaar ook wel bewezen dat de auto zo snel kan zijn", laat Max Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Ik snap dus wel dat andere teams dan gaan denken ‘laten wij die kant ook maar een beetje opgaan'."

Teambaas Christian Horner is een vergelijkbare mening toegedaan: "De RB19 is de succesvolste auto uit de geschiedenis van de sport gebleken. Die auto heeft zo te zien nogal wat invloed gehad op de ontwikkelingsrichting van anderen... Je ziet een duidelijk thema in de auto's die zijn beïnvloed door de RB19. Tegelijkertijd hebben wij met de RB20 weer een andere stap gezet. Zoals je kunt zien, is dit absoluut geen conservatieve evolutie", aldus de Brit tegenover deze website.

'Veel innovatie, technisch team heeft geweldig werk verricht'

Horner duidt logischerwijs op de veranderingen die te zien waren aan de in Milton Keynes gepresenteerde auto: verticale inlets, gulleys die ver naar achteren doorliepen onder de engine cover en het plan om voor koelere races agressievere sidepods te gebruiken. Het doet aan Mercedes denken, waaruit blijkt dat Red Bull ook inspiratie uit andere teams haalt, als het daarmee het eigen pakket denkt beter te maken. "Je moet nooit verblind worden door je eigen succes. Er zijn altijd interessante en creatieve dingen waar andere teams mee komen. Dat is de charme van de Formule 1: iedereen kijkt naar dezelfde regels, maar geeft daar vervolgens andere interpretaties aan. Wij hebben geprobeerd om voort te bouwen op onze sterke punten van vorig jaar en om de zwakke plekken aan te pakken. Je kunt zien dat we niet conservatief te werk zijn gegaan."

Dat laatste is volgens Horner ook precies de instelling die nodig is om de rest op afstand te houden. Op de lauweren rusten is in zijn optiek gevaarlijk. "De beste manier om je rivalen te motiveren is door ze te verslaan. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk gedaan, dus ze zijn allemaal gemotiveerd om ons te pakken. Dat is precies waarom we niet voor een conservatieve aanpak zijn gegaan. Ik denk dat er geweldige innovaties op deze auto zitten", vervolgt Horner. "Ons technisch team heeft geweldig werk verricht en nu komt het vanaf deze week op de stopwatch aan."