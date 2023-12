Suzuka is met recht een bijzondere plek in de Formule 1-carrière van Max Verstappen. Niet alleen is de Nederlander zeer te spreken over de Japanse fans en dankbaar voor de bijdrage van Honda, het is ook de plek waar hij in 2014 zijn allereerste vrije training heeft afgewerkt. In de afgelopen twee seizoenen is er juist geoogst in het land van de rijzende zon. Zo stelde Verstappen er in 2022 de rijderstitel veilig na een imponerende regenrace en onduidelijkheid over de punten - met de vermakelijke troonscène tot gevolg - en is anno 2023 de constructeurstitel gepakt in Suzuka.

Het gebeurde op kenmerkende wijze. Niet alleen haalde Verstappen de kastanjes uit het vuur terwijl Sergio Perez tweemaal in één race uitviel, hij won de race ook met veel machtsvertoon. Het leverde andermaal een hoofdprijs op in het land van Honda, al zit er voor Verstappen nog meer achter die overwinning. "Ik was heel erg gebrand om in Japan te winnen, na Singapore", erkent Verstappen tijdens het eindejaarsinterview met Viaplay. "Toen had je ook net die nieuwe regel over flexibele voorvleugels, dat die daar niet meer mochten. Maar ik wist gewoon dat wij die niet hadden." In realiteit ging het om twee dingen: flexi-wings en flexi-floors.

"Ik wist het hele seizoen al dat bepaalde teams die wel hadden en wij niet", vervolgt Verstappen. "In Singapore liep het voor geen meter bij ons en toen zeiden bepaalde mensen meteen 'ja, maar dat komt natuurlijk door die voorvleugel'. Ik dacht 'wacht maar, ik laat in Japan wel even zien dat het niet zo is'. Ik zei ook tegen mijn engineer en tegen Christian Horner: 'In Japan gaan we iedereen afmaken'."

Extra doel voor twintig seconden voorsprong

Verstappen was getergd om op Suzuka niet alleen te winnen, maar om de concurrentie op grote achterstand te rijden. "Ik zei vanaf ronde 1 al 'het maakt allemaal niet uit, vol op de limiet'. Ik zei die zondag in Singapore in de media al dat we in Japan met twintig seconden voorsprong zouden winnen", had de wereldkampioen zichzelf dus een extra doel gesteld. "Het waren uiteindelijk 19.3 seconden voorsprong. Ik baalde als een stekker na de wedstrijd dat het er net geen twintig waren, zeker omdat ik in de tweede stint van die race gewoon heel rustig heb gereden. Eigenlijk niet op de limiet." Het plannetje om een signaal af te geven was in ieder geval wel meer dan geslaagd. "Ik wist 'onze auto is goed in snelle bochten', dus ik wilde het in Japan echt perfect laten gaan."

Video: De samenvatting van Verstappens overwinning in Japan