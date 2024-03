Net als in de voorbije jaren is het Formule 1-seizoen in gang geschoten in Bahrein, een land waar het door de temperaturen - al was het dit jaar kouder dan tijdens eerdere bezoeken - prima toeven is in februari. De keerzijde is logischerwijs dat het een land zonder echte Formule 1-cultuur is. Het beste voorbeeld om dat te illustreren dateert van twee jaar geleden, toen ondergetekende op het vliegveld stond te wachten op een huurauto - in de regel een afgetrapte Nissan Sunny.

In afwachting van de auto vroeg de werknemer van het verhuurbedrijf: "Waarom bent u hier in Bahrein?" Toen het antwoord "vanwege mijn werk in de Formule 1" luidde, bleek de vervolgvraag: "Ah, u bent zelf Formule 1-coureur?" Dat een verslaggever voor pakweg Max Verstappen wordt aangezien, geeft enigszins aan in hoeverre de Formule 1 leeft in het Midden-Oosten. Eenmaal achter het stuur van zo'n huurauto blijken de 'driving standards' overigens iets anders dan op de meeste plekken die de Formule 1 aandoet, hetgeen een Nederlandse collega op de eerste testdag heeft ondervonden met één van de vele kettingbotsingen in het land. Positieve noot is daarentegen dat files geen probleem vormen en dat er - als je de parkeerplaats eenmaal bereikt - genoeg ruimte is doordat er zeker voor de wintertest weinig animo is.

De veelzeggende lach van Marko tijdens de testdagen

In Europa is dat logischerwijs anders en wordt er reikhalzend uitgekeken naar de eerste testdag en meer specifiek naar het moment waarop de auto's voor het eerst naar buiten rijden. Voordat het licht op groen springt snel een fotohesje halen die toegang tot de pitstraat biedt om alle noviteiten daar met eigen ogen te kunnen bekijken. Met name bij de pitbox van Red Bull blijken meer journalisten dat idee te hebben, waardoor het dringen is en een teamlid nogal hardhandig mensen aan de kant werkt. Vreemd is de interesse niet, want was het in Milton Keynes getoonde exemplaar echt of blijkt de daadwerkelijke RB20 toch anders? Als de schermen voor de pitbox weggaan, Verstappen zijn helm op heeft en voor het eerst naar buiten rijdt, blijkt de waarheid ergens in het midden te leggen. Ja, Christian Horner had gelijk met zijn woorden dat de auto grotendeels hetzelfde zou zijn, maar tegelijkertijd zijn enkele cruciale details anders.

Zo zien we de vloerranden voor het eerst en blijken de inlets van de sidepods af te wijken. Red Bull probeerde rond de launch vooral verwarring te zaaien, maar bij de eerste run van Verstappen blijkt er wel degelijk een horizontale 'overbite'-inlet te zijn, al moet gezegd dat er ook een (smallere) verticale opening zichtbaar is. Minstens zo interessant is wat Red Bull aan de voorkant van de op Mercedes geïnspireerde gulleys heeft gedaan met luchthappers in het verlengde van de halo. Als de eerste foto's van betere kwaliteit doorsijpelen, is het tijd om een technische analyse te schrijven in het mediacentrum, alvorens de aandacht op de baanactie kan. Die baanactie bevestigt op dag 1 meteen alle verwachtingen: Red Bull en Verstappen blijken wederom bizar sterk.

Aan het eind van de eerste testdag volgt een babbeltje met Helmut Marko, gekscherend wel eens 'een vriend van de show' genoemd tijdens de F1-update. De Oostenrijker laat triomfantelijk weten dat het vernieuwde Red Bull-concept werkt, al zegt zijn lichaamstaal nog meer. Marko lacht om opmerkingen dat de rest van de grid nu aardig op de RB19 lijkt en dat andere teams weer iets te kopiëren hebben. "Maar dit concept valt niet zo makkelijk te kopiëren" grijnst hij. Als we Max Verstappen een dag later spreken tijdens de Nederlandse mediasessie blijkt ook hij bijzonder ontspannen. De wereldkampioen zegt het nog niet met zoveel woorden, maar straalt in alles uit: het zit dit jaar wel weer goed. Dat Ferrari op de laatste testdag met de snelste tijden aan de haal gaat, doet daar niets af - zeker niet voor zij die iets dieper in de data kijken.

Dat laatste is onze belangrijkste taak voor de dagen tussen de testdagen en het eerste raceweekend. Sommige collega's besluiten terug naar Nederland te vliegen, ik werk traditiegetrouw vanuit het hotel aan onder meer data-analyses. Veel toeristische trekpleisters kent Bahrein niet, al denkt de organisatie wel aan de inwendige mens met een mediadiner voor een klein groepje journalisten. Op de menukaart blijkt alleen de ribeye al 62 euro te kosten en bij aankomst laat de vrouwelijke chef trots weten dat het restaurant met uitzicht over Manama plek 68 bezet op een ranglijst met de honderd beste restaurant ter wereld. Een keer iets anders dan McDonald's, die doorgaans als enige nog open is nadat het werk in de paddock rond middernacht is afgerond.

De hotels in Bahrein vormen overigens ook een ervaring op zich, met name in de levendige wijk Juffair. De meeste hotels zijn voorzien van een discotheek op de begane grond, de vierde etage en de bovenste verdieping, waardoor je in nagenoeg elke kamer kunt genieten van keiharde beats tot een uur of drie 's nachts. Het onderstreept dat er in Bahrein meer gebeurt dan dat op het eerst oog te zien is, en dat het koninkrijk een stuk vrijer is dan buurlanden, waardoor met name Saudi's hun weg naar het eiland weten te vinden. Aan alles hangt overigens wel een prijskaartje, zoals enkele jaren eerder al bleek toen we met enkele Nederlandse collega's zo'n slordige vijftig euro neer mochten leggen voor drie biertjes. Gelukkig denkt de uitstekende race-organisatie op allerlei manieren mee, ook door dinsdagavond een barbecue in de paddock te organiseren voor alle teamleden en de media - inmiddels een leuke traditie aan het begin van het Formule 1-seizoen.

Horner-zaak houdt mediacentrum tegen wil en dank bezig

Woensdag kan er weer koers worden gezet naar het circuit, aangezien de mediadag door de zaterdagse race niet op donderdag, maar een etmaal eerder plaatsvindt. Het is een dag die grotendeels in het teken staat van een onderwerp waar ik me het liefst zo min mogelijk mee bezig wil houden, maar waar linksom of rechtsom geen ontkomen aan is: Christian Horner. Ondergetekende richt zich liever op technische analyses, data, de baanactie en alles wat over de Formule 1 zelf gaat, ook omdat het Horner-dossier veel complexer ligt dan dat de buitenwereld zelfs nu weet en dat het achtergrondverhaal nooit op te schrijven valt. Het betekent dat je (lang) niet alles kunt schrijven wat je in de paddock hoort en betekent derhalve op eieren lopen.

Wat woensdagochtend wel te schrijven valt, is dat Horner met een privévliegtuig weer op weg is naar Bahrein nadat hij Marko in Oostenrijk heeft opgepikt. We horen op dat moment ook al dat de beslissing van Red Bull op basis van het afgeronde onderzoek in de avonduren wordt gecommuniceerd. Voordien staat de mediadag op het programma, waarvoor de FIA een nieuw format heeft bedacht. Het tijdschema is anders en de TV-ploegen sluiten dit jaar aan in de persconferentie die voordien alleen voor schrijvende pers was. Woensdag staat ook de Nederlandse mediasessie met Verstappen op het programma, waarin het vooral over zijn eigen toekomst gaat. De Limburger laat weten dat zeven of acht wereldtitels geen doel vormen, dat het hem koud laat hoe hij voor mensen de geschiedenisboekjes ingaat en dat hij levenskwaliteit belangrijker vindt dan het aantal titels. Als een collega opmerkt dat Verstappen ons wel tijdig moet informeren als hij stopt met de Formule 1, luidt het antwoord met een lach dat we allemaal naar het WEC en Le Mans kunnen komen. Verstappen grapt: "Dan kunnen we deze gesprekken met een biertje erbij voeren!" Bij het weglopen voegt hij als ambassadeur overigens keurig toe: "Wel een 0.0 hè!"

Het onderstreept hoe ontspannen Verstappen voorafgaand aan de seizoensopener in Bahrein is. Vragen over Horner pareert hij met de woorden dat het proces spoedig wordt afgerond, en dat blijkt ook te kloppen. Gelukkig krijgt deze website het Red Bull-besluit onder embargo, waardoor het verhaal helemaal voor te werken valt en online kan op het moment dat het embargo afloopt. Op nagenoeg hetzelfde moment word ik op uitnodiging van Alpine verwacht op de kartbaan die meteen naast het Bahrain International Circuit te vinden is. Door het Horner-nieuws en de daaropvolgende opname van een nieuwe F1-update in de paddock valt deelname aan de kartavond voor media in duigen, al valt het restant ervan op een overigens fraaie baan nog net mee te pakken.

Het Horner-dossier blijkt na de mediadag nog niet klaar. Waar ik de focus maar wat graag op de baanactie wil hebben, landen er tijdens de tweede vrije training anonieme mails op de digitale deurmat met materiaal over de Horner-zaak. Materiaal waarvan niet meteen te zeggen valt of alles echt is. Alhoewel er nadien 'gewoon' een gesprekje met Marko in de paddock over de baanactie volgt, maken de e-mails aan F1, de FIA, alle teambazen en de media duidelijk dat we nog lang niet van al dit in essentie zeer politieke spel af zijn. Wat door korte lijntjes niet geheel toevallig bij De Telegraaf is begonnen, mondt uit in een even intrigerende als vermoeiende soap. Doordat er meteen bij wordt gezegd dat er later nog nieuwe mails volgen, kunnen we het boek jammer genoeg nog niet sluiten.

Red Bull deelt mokerslag uit tijdens eerste race van het jaar

Voor de twee daaropvolgende dagen kan dat gelukkig wel en gaat de focus volledig op waar het echt om draait in F1: de baanactie. Die baanactie laat zien dat de kwalificatie zeer vermakelijk is, maar ook dat het nieuwe Red Bull-concept feilloos werkt. Over het vernieuwde concept krijgen we tijdens een technische mediasessie extra uitleg van hoofdengineer Paul Monaghan. De Brit vertelt waarom afgelopen winter de laatste kans was om het concept ingrijpend overhoop te halen en deelt nog meer dingen die later op deze website zullen verschijnen. Het meest vermakelijke is echter dat de muziek in de Red Bull-pitbox enorm hard aan blijft staan, perfect passend bij de identiteit van het team. Als Monaghan een vraag van deze site niet goed verstaat, draait hij zich om en schreeuwt hij de Red Bull-monteurs toe: "Zeg, kunnen jullie die verrekte muziek nou eens een keer wat zachter zetten? Ik versta er werkelijk niks van!" Met een brede lach klinkt het als hij zich omdraait: "Zo, dit hebben jullie niet opgenomen!" De lach is bij de Red Bull-technici overigens nooit ver weg in aanloop naar de eerste race, en je zou natuurlijk voor minder met zo'n auto.

Nadat de derde vrije training met een fotohesje langs de baan is doorgebracht - altijd een hoogtepunt van het weekend - is het een dag later tijd om voor het eerst dit jaar op weg naar de grid te gaan. Voor de Red Bull-pitbox zien we Verstappen zich na een kort babbeltje met Neymar klaarmaken voor de eerste krachtmeting van het seizoen, waarna we hem even later traditiegetrouw opwachten bij het eerste startvakje op de grid. De foto die bij het uitstappen hoort, is nagenoeg ieder weekend hetzelfde, maar dat mag de pret niet drukken. Voelen hoe de spanning op de grid zich langzaam opbouwt - zeker voor zo'n eerste race van het seizoen - blijft altijd bijzonder. Ook hier blijkt de Horner-kwestie overigens weer een stempel te drukken, aangezien de Thaise Red Bull-eigenaren (die 51 procent van de aandelen bezitten) zich prominent laten fotograferen met de teambaas om een signaal aan buitenwereld af te geven. Nadat het volkslied heeft geklonken, we Lambiase de laatste instructies aan Verstappen zien geven en de grid langzaam leegstroomt, is het tijd voor de eerste keer 'it's lights out and away we go!' in 2024.

In de race die volgt, blijkt de combinatie Verstappen-Red Bull ongenaakbaar en overheerst in het mediacentrum de indruk dat we qua overwinningen weer een eenzijdig Formule 1-seizoen tegemoet gaan. Of zoals het bij Britse collega's met een lach klinkt: "Kunnen we straks op het podium niet meteen 24 keer het Wilhelmus achter elkaar draaien in plaats van één keer?" De Britten voegen met een knipoog aan toe dat het allemaal onze schuld is, oftewel dat we als Nederlanders de spanning in F1 de nek omdraaien. Als ik die woorden na afloop aan Marko voorleg in de paddock, verschijnt er andermaal een veelzeggende grijns om zijn mond. Kan Red Bull dit jaar echt alle races winnen? Hij houdt zelf nog een slag om de arm, maar geld op een ander scenario zetten lijkt inmiddels ook link. Na het gesprek met Marko, de persconferentie met Verstappen, een nieuwe F1-update en voor de laatste keer het verkeer in Bahrein trotseren, is het om 2.30 uur 's nachts tijd om een punt achter deze eerste F1-trip te zetten. In meerdere opzichten twee bewogen weken, twee weken die hun schaduw in meerdere opzichten vooruit werpen.