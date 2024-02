De testdagen in Bahrein zijn tweemaal onderbroken door een losgekomen rooster achter de kerbstones bij bocht 11. Donderdag reden Lewis Hamilton en Charles Leclerc er op hoge snelheid overheen, waarbij het rooster loskwam en de vloer van Leclerc beschadigde. Ferrari heeft de vloer moeten vervangen en bovendien heeft het incident alle teams kostbare rijtijd gekost. Donderdag heeft het ertoe geleid dat Red Bull Racing Sergio Perez de hele dag in de auto heeft gelaten, waardoor Max Verstappen de driedaagse test mag afsluiten.

Vrijdagochtend kwam er opnieuw een rooster aan de buitenkant van bocht 11 los, met bijna anderhalf uur tijdverlies tot gevolg. "Met de grondeffect-auto's is dit probleem absoluut groter geworden. Het lijkt erop dat wij lijnen rijden die niet veel andere auto's en raceklassen gebruiken, dus dat wij de bochten breder aansnijden dan veel andere kampioenschappen", reageert Max Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Misschien moeten deze dingen dan beter gecheckt worden. We weten allemaal dat het een potentieel probleem is met deze auto's en als we naar een bepaald circuit gaan, dan weten we ook precies waar de putdeksels zitten. Voordat we beginnen te rijden moeten we er dus zeker van zijn dat ze allemaal goed vastzitten. Dubbelchecken is een must voor alle circuits waar we als Formule 1 naartoe gaan. We moeten niet nog meer situaties krijgen waarin de auto's worden beschadigd, zeker onder het budgetplafond is dat erg vervelend."

Hamilton hoopt dat FIA het probleem inmiddels inziet

Bij Ferrari is dat laatste gisteren dus wél gebeurd, waardoor Leclerc de mening van Verstappen deelt. "Het is inderdaad een serieus probleem omdat het hele grote consequenties kan hebben. We moeten ervoor zorgen dat zoiets niet nogmaals plaatsvindt. Gisteren hadden we nog geluk dat het niet op een plek gebeurde zoals in Las Vegas, want daar was het natuurlijk een zeer vervelend moment voor Carlos. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat iedereen er nu wel bovenop zit."

Lewis Hamilton hoopt op zijn beurt vooral dat de FIA de urgentie van dit veiligheidsaspect inziet: "Het is natuurlijk een zorg voor ons allemaal. Ik hoop dat de FIA er goed mee bezig is, al zouden deze dingen eigenlijk al opgelost moeten worden ver voordat wij überhaupt op een circuit aankomen. Gelukkig was het ditmaal niet zo erg als met de putdeksel die Carlos heeft geraakt in Vegas, maar dat neemt niet weg dat we er absoluut mee aan de slag moeten."