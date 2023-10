VIDEO: Verstappen en Leclerc op identieke wijze van F1-circuit Qatar af in VT1 De gladheid is op een derde van de eerste training nog niet weg. Onder andere Ferrari-coureur Charles Leclerc en Max Verstappen moeten het ontgelden, al was het maar een klein uitstapje. Voor de rijders is te hopen dat het zand snel van de baan is, want het is verre van een ideale situatie.