Verstappen: Leclerc ophouden was geen leuk einde F1-seizoen geweest

Na het binnenhalen van de wereldtitel in Japan stond er tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi eigenlijk niks meer op het spel voor Max Verstappen, maar voor teamgenoot Sergio Perez was dat wel anders. De Mexicaan was met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plaats in de eindstand van het F1-seizoen 2022 en bij aanvang van de race stonden de kemphanen gelijk op 290 punten. Het betekende dat Perez voor Leclerc zou moeten eindigen om over de Monegask heen te gaan in het kampioenschap, maar daar slaagde hij uiteindelijk niet in. De tweede rijder van Red Bull Racing in Abu Dhabi moest genoegen nemen met de derde plek, zo'n 1,3 seconde achter nummer twee Leclerc. De man van Ferrari stelde daarmee de tweede plek in het WK veilig, Perez besluit het seizoen als nummer drie.

Na het weigeren van teamorders in Brazilië stonden de neuzen bij Red Bull op het Yas Marina Circuit weer dezelfde kant op en Verstappen toonde zich bereid om Perez te helpen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, al had de Oostenrijkse renstal ervoor kunnen kiezen om Verstappen opdracht te geven Leclerc op te houden, zodat Perez het zou kunnen dichten. Dat gebeurde niet, ergens ook wel tot opluchting van Verstappen. "Nee, er waren geen teamorders. Daarnaast was het ook een lastig besluit om te nemen. Je kan iemand wel blokkeren, maar is dat eerlijk racen?", vraagt de wereldkampioen zich af. "Ik denk niet dat het de mooiste manier is om het kampioenschap en het seizoen zo af te sluiten. Het leek alsof Checo hem snel genoeg binnenhaalde om het met een inhaalactie te proberen, maar vervolgens verloor hij best wat tijd door het gehannes tussen Pierre [Gasly] en Alex [Albon]. Dat kon ik op de grote schermen zien."

'Meer pushen tijdens tweede stint had kunnen helpen'

Wat had Red Bull Racing dan wel kunnen doen om Perez aan de tweede plek in het WK te helpen? Volgens Verstappen was de oplossing achteraf gezien relatief simpel, want zowel hijzelf als Perez hadden in de tweede stint op de harde band misschien meer afstand kunnen nemen van Leclerc. "In die tweede stint hadden we achteraf gezien als team iets meer kunnen pushen voor Checo, nadat de slijtage van de banden best hoog was op de mediums. Echter, achteraf is dat altijd makkelijk te zeggen. Op dat moment dachten we dat we voorzichtig moesten zijn met de banden. We hebben veel geweldige weekenden gehad, maar zelfs tijdens geweldige weekenden zijn er altijd dingen waar je van kan leren."

Video: Max Verstappen blikt terug op vijftiende seizoenszege in Abu Dhabi