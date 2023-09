Verstappen en Sainz delen verschillende visies op bandenexperiment in F1

In het Formule 1-seizoen 2023 is tweemaal geëxperimenteerd met de zogenaamde Alternative Tyre Allocation. Het gaat om een format waarin leverancier Pirelli de bandenkeuzes voor de verschillende kwalificatiesegmenten voorschrijft. Zo moeten teams verplicht de harde band gebruiken in Q1, mediums in Q2 en komen de softs pas in het laatste gedeelte voor de dag. Het moet de racestrategieën op papier interessanter maken, al is duurzaamheid de voornaamste drijfveer. Met deze toewijzing worden er bandensets uitgespaard en dat gaat keer twintig coureurs en maal vierentwintig raceweekenden om best significante aantallen, zo betoogt de FIA. Het verklaart waarom de federatie momenteel de testweekenden in Boedapest en Monza evalueert, met als kernvragen: is het iets om volgend jaar structureel in te voeren? En behoeft het format nog aanpassingen?

Dat laatste gaat met name om de vrijdag, waarover coureurs in Hongarije hebben geklaagd. Rijders lieten massaal weten te weinig bandensets te hebben, met het publiek dat op vrijdag graag baanactie wilde zien als grootste verliezer. In Monza kwam dat probleem minder aan de oppervlakte - hetgeen ook uit de statistieken blijkt - al toont wereldkampioen Max Verstappen zich nog steeds niet heel enthousiast over de experimentele bandenopzet. “Nee, voor mij hoeft het niet. Ik vind het onnodig”, reageert hij op een vraag van Motorsport.com. De kwalificatie wordt er in zijn ogen niet meteen interessanter door. “De snelste auto’s staan uiteindelijk toch wel vooraan. Vaak komen de snelste auto’s op de hardere compounds zelfs nog beter uit de verf vergeleken met langzamere auto’s, waardoor het voor teams achteraan alleen maar moeilijker wordt.”

Meer improviseren voor coureurs in de kwalificatie?

Ferrari-coureur Carlos Sainz – de polesitter in Italië – is een andere mening toegedaan. Hij vindt het nieuwe format voor de kwalificatie juist wel geslaagd, aangezien het meer aanpassingsvermogen van de coureur vergt. “In de vrije trainingen is het iets lastiger met die alternatieve toewijzing, daar geef ik Max gelijk in, aangezien je dan minder banden kunt gebruiken en meer in de pitbox staat te wachten. Maar heel eerlijk: in de kwalificatie houd ik er juist wel van. Met hard, medium en soft moet je jezelf steeds weer aanpassen en moet je als coureur iedere keer ontdekken hoeveel grip je op een bepaalde band hebt. Dat maakt het meer improviseren dan normaal, omdat je met die nieuwe opzet niet weet hoe het gevoel in Q2 of Q3 zal zijn. Voor de rest van het weekend hoop ik dat we iets meer banden ter beschikking krijgen, maar Q1, Q2 en Q3 vind ik op deze manier wel mooi.”

Naar het verzoek van Sainz over de vrije trainingen wordt in ieder geval gekeken. Zo overweegt de FIA om niet langer zeven, maar zes setjes banden per coureur voor de race te reserveren. De extra set kan in dat geval op vrijdag worden gebruikt, waardoor het publiek meer kan worden vermaakt zonder onderaan de streep extra rubber te verbruiken.