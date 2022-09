VIDEO: Max Verstappen begint aan VT2 na versnellingsbakproblemen

Williams-teambaas over De Vries: "Nyck verdient zitje in Formule 1"

Williams-teambaas Jost Capito laat in Zandvoort weten dat Nyck de Vries een zitje verdient in de Formule 1. Capito laat weten dat hij onder de indruk is van de Nederlander, ook van optreden tijdens de eerste vrije training in Barcelona, maar voegt toe dat hij nog niet weet of De Vries volgend jaar ook daadwerkelijk in de koningsklasse belandt. Het hangt onder meer af van wat Logan Sargeant en Nicholas Latifi in de komende weken laten zien.